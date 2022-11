Sniegputeņa dēļ apgrūtināta braukšana visā Vidzemē un Latgalē

Sestdienas, 19. novembra, vakarā sniegputeņa dēļ ir apgrūtināti braukšanas pa valsts, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem visā Latgalē un Vidzemē, kā arī daļā Zemgales, liecina "Latvijas valsts ceļu" (LVC) operatīvā informācija.

Kurzemē apgrūtināta braukšana pagaidām ir tikai pa vietējas nozīmes ceļiem Talsu un Ventspils novados, kā arī Liepājas apkārtnē.

Sinoptiķi brīdina, ka naktī uz svētdienu Latgalē un Vidzemē ilgstoši snigs, daudzviet izveidosies aptuveni desmit centimetrus bieza sniega kārta. Vēl stiprāka snigšana gaidāma vietām Rīgas līča Kurzemes piekrastē, bet dziļākā sniega sega prognozēta Kolkasragā.

Ceļi būs slideni un redzamība snigšanas laikā apgrūtināta, brīdina sinoptiķi un glābšanas dienests.

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības ceļus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem.

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde informē, ka galvaspilsētas pašvaldība ir gatava ielu tīrīšanas darbiem ar 99 tehnikas vienībām.

Brauktuvju tīrīšanai šobrīd esot gatavas visas 67 pašvaldībai pieejamās tehnikas vienības, savukārt ietvju kopšanai Rīgas vēsturiskajā centrā un pie pašvaldības teritorijām citviet pilsētā gatavas 32 vienības – deviņi pašvaldības traktori un 23 privāto uzņēmumu tehnikas vienības.

Beidzoties snigšanai, vispirms tiks koptas Rīgas maģistrālās ielas, tilti, pārvadi un veloceļi, bet pēc tam tīrīšanas darbi tiks veikti mazākās apkaimju ielās. No sniega tikšot attīrītas arī gājēju pārejas un 1600 Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietas.

Jau ziņots, ka šogad pirmo reizi Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsargjoslā pašvaldības ielām piegulošo ietvju kopšanu mehanizēti ar traktortehniku nodrošinās pašvaldība.

Savukārt ārpus vēsturiskā centra īpašniekiem jāturpina ietvju kopšana tāpat kā iepriekš. Pēc snigšanas jānodrošina ietvju attīrīšana no sniega līdz pulksten 8. Ilgstošas snigšanas laikā tīrīšana jāveic pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu gājējiem ērtu un drošu pārvietošanos. No sniega jāattīra 50% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 metri. Ietvju kaisīšanai drīkst izmantot smilts un sāls maisījumu, kurā sāls koncentrācija nav lielāka par 20%.

Par neattīrītām ielu brauktuvēm un ietvēm var ziņot Satiksmes vadības centram pa tālruni 80003600, lapā "riga.lv" vai pa e-pastu.

LVC brīdina, ka autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties arī tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu – bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem.