Sniegs apgrūtina braukšanu gandrīz visā Latvijā, brīdina LVC

Otrdienas rītā visā valsts teritorijā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, portālu "Delfi" informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 200 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz visiem valsts galvenajiem autoceļiem visā to garumā, bet uz Liepājas šosejas apgrūtināta braukšana ir no Rīgas līdz Anneniekiem un no Blīdenes līdz Grobiņai, brīdina LVC. Tāpat autovadītāji aicināti braukt uzmanīgi pa Kokneses šoseju un reģionālajiem autoceļiem visā Latvijā, izņemot Liepājas apkārtni.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Snigšanas laikā sniega sega uz ceļiem var veidoties atkārtoti, tāpat ceļi var atkārtoti apledot arī pēc apstrādes ar reaģentiem.

Pēc snigšanas beigām valsts galvenie autoceļi no sniega ir jānotīra trīs stundu laikā, savukārt uz mazāk noslogotiem ceļiem šiem darbiem tiek dotas līdz pat 24 stundām.

Satiksmes kustība otrdienas rītā sniega un puteņa dēļ apgrūtināta ir arī Rīgā, norāda Rīgas dome. Lai gan pilsētas ielās tīrīšanas tehnika turpina strādāt ar pilnu jaudu, autovadītājiem jārēķinās ar krietni ilgāku laiku ierastā maršruta veikšanai.

Lai satiksme noritētu droši un rīta stundās mazinātu sastrēgumus, iedzīvotāji aicināti rūpīgi izvērtēt nepieciešamību pārvietoties, izvēloties strādāt attālināti, kā arī izmantot sabiedrisko transportu.

Paredzēts, ka otrdien sniega tīrīšanas tehnika tīrīs 3. kategorijas ielas apkaimēs.

Jau iepriekš ziņots, ka satiksmes kustības dalībniekiem šajās dienās ir jārēķinās arī ar ierobežojumiem saistībā ar NATO ārlietu ministru sanāksmes norisi Rīgā. Rīgas dome iedzīvotājus aicina būt saprotošiem, plānojot maršrutus.

Vēl pulksten 6 no rīta Rīgā dažviet putināja. Putenis un vējš ir ļoti apgrūtinājis tīrīšanas darbu, sapūšot sniegu atpakaļ uz brauktuves un veloceļiem. Nakts laikā Rīgas ielas tika kaisītas trīs reizes, tilti tika tīrīti un kaisīti pat piecas reizes, uzsver dome.

Sniega tīrīšanas darbi pulksten 6.30 turpinās, uz brauktuvēm vietām vēl redzami lieli sniega sanesumi. Apgrūtināta satiksmes kustība ir Rīgas Vidzemes priekšpilsētā, Brīvības ielā, kā arī Sergeja Eizenšteina, Ulbrokas un Mežciema ielās.

Visi Rīgas tilti ir notīrīti. Turpinās darbs pie pieturvietu kopšanas.

Kopējās satiksmes plūsmas palēnināšanās ietekmē arī sabiedriskā transporta kursēšanu. Pulksten 6.30 Rīgā atsevišķu autobusu maršrutu kavējumi ir līdz 10 minūtēm, trolejbusu un tramvaju kursēšanā būtisku kavējumu nav. Jāņem vērā, ka situācija mainās katru brīdi. Pirms maršruta veikšanas iedzīvotāji aicināti sekot līdzi jaunākajiem "Rīgas Satiksme" datiem.

Kopumā tiek tīrītas 1737 Rīgas ielas, kas iedalītas trīs dažādās kategorijās. Ielu kategorijas var noskaidrot šeit.

Prioritāri pilsētā notiek maģistrālo ielu, tiltu un pārvadu, kā arī ielu, kurās kursē sabiedriskais transports, un veloinfrastruktūras tīrīšana, kam seko mazākas nozīmes jeb apkaimes ielas.

Snigšanas laikā ielu tīrīšanas un kaisīšanas galvenais uzdevums ir nodrošināt ielu caurbraukšanu. Jāņem vērā, ka intensīvas snigšanas apstākļos ievērojams sniega daudzums uz ielām var atkārtoti parādīties ļoti īsā laikā, tostarp arī neilgi pēc brauktuves tīrīšanas. Tāpat putināšanas laikā uz brauktuvēm var veidoties sniega sanesumi.

Savukārt, kad snigšana ir beigusies, sniegam no maģistrālajām ielām, tiltiem, pārvadiem, veloinfrastruktūras un sabiedriskā transporta maršrutu līnijām ir jābūt notīrītam trīs stundu laikā, no 2. kategorijas ielām – četru stundu laikā.

Par jautājumiem, kas saistīti ar ielu un ietvju uzturēšanu ziemā, iedzīvotāji var vērsties Rīgas domes Satiksmes vadības centrā pa tālruni 8 000 36 00 un Apkaimju iedzīvotāju centrā pa bezmaksas informatīvo tālruni 8 000 08 00.

Lai satiksme noritētu droši, šādos laikapstākļos transportlīdzekļu vadītājiem ir savlaicīgi jāplāno maršruts un jābūt īpaši piesardzīgiem, ieturot lielāku distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Snigšanas laikā jāizvēlas braukšanas apstākļiem un ielu seguma stāvoklim atbilstošs ātrums, neveicot straujus manevrus.

Ikdienas tīrīšanas darbu Rīgas ielās nodrošināšana 67 transporta vienības (47 automašīnas un 20 traktorvienības), pieejams 5500 tonnas sāls un 3000 tonnas sāls-smilts maisījuma, kas tiks papildinātas atkarībā no laikapstākļiem.

Savukārt par sarežģījumiem visā valsts autoceļu tīklā autovadītāji aicināti ziņot, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, gan LVC mājaslapā un aplikācijā "Waze".

Jau ziņots, ka otrdien dienā valsts austrumos turpināsies snigšana, palaikam snigs arī Kurzemes rietumos. Centrālajos un austrumu rajonos gaidāms arī stiprs putenis, kas veidos kupenas, apgrūtinās braukšanas apstākļus, kā arī pasliktinās redzamību, informē "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs".