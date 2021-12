Sniegs paralizē Rīgas ielas – sastrēgumi gandrīz visur

Sniegputenis trešdienas rītā sev līdzi ir nesis arī pamatīgus sastrēgumus Rīgas ielās. Autovadītājiem un sabiedriskā transporta pasažieriem šodien ir jārēķinās, ka ceļā būs jāpavada krietni ilgāks laiks nekā gribētos.

"Balticmaps" dati rāda, ka apgrūtināta satiksme ir praktiski uz visām Rīgas galvenajām ielām un tiltiem.

Arī "Rīgas satiksme" mikroblogošanas vietnē "Twitter" norāda, ka laikapstākļu dēļ pilsētā ir palielinājušies sabiedriskā transporta kavējumi – autobusiem līdz 40 minūtēm, trolejbusiem līdz 30 minūtēm, savukārt tramvajiem līdz 10 minūtēm.

Kā rāda aktuālie sastrēgumu kartes dati, gandrīz stundu ilgāk ceļā nekā parasti autovadītājiem jāpavada A. Deglava ielā, posmā no G.Astras līdz Nīcgales ielai, K. Ulmaņa gatvē posmā no O. Vācieša līdz Vienības gatvei, Granīta ielā no Rājumsila līdz Krustpils ielai, kā arī K. Ulmaņa gatvē posmā no Liepājas līdz O. Vācieša ielai.

Sastrēdzis ir arī Kalpaka bulvāris posmā no Brīvības – K. Valdemāra ielai. Pamatīgs sastrēgums ir izveidojies arī Mūkusalas ielā, kā arī uz Akmens un Vanšu tiltiem, G. Astras ielā, Kalupes ielā, Lubānas ielā un Dzelzavas ielā. Tā pat ar "stūķi" jārēķinās Čaka ielā, Krasta ielā braucot uz Salu tiltu, kā arī pagriezienā uz Slāvu ielu.

Sastrēgusi ir arī Lāčplēša iela un Lielirbes iela.

Notiekošais uz ielām nav atstājis vienaldzīgus arī sociālo tīklu lietotājus.

am wtf es reali pirmo reizi muza redzeju ka sastregums tik brutals, sakas jau uz daugavgrivas ielas un turpinas lidz akmens tiltam kaveju darbu — Anna (@tuesislampa) December 1, 2021

@breakinglv Milzīgs sastrēgums Krasta ielas sākumā, virzienā uz centru. pic.twitter.com/kBlLH3yijT — Ištvāns Džeremijs Mekešs (@Panzerkampfiets) December 1, 2021

Kā ziņots, laika posmā no 1. līdz 2. decembrim Latvijā naktī valsts teritoriju no dienvidrietumiem sāks šķērsot plaša nokrišņu zona, kas nesīs ilgstošu snigšanu. Vējš nakts otrajā pusē un no rīta būs nedaudz brāzmains, tādēļ gaidāma arī putināšana, kas var veidot nelielus sniega sanesumus.

Nakts laikā daudzviet sniega segas biezums palielināsies par 5-9 centimetriem, bet ceturtdien dienas laikā par vēl 5-9 centimetriem.

Latvijas rietumu un vietām arī centrālajos rajonos snigs stiprāk, un no nakts otrās puses līdz agrai pēcpusdienai sniega segas pieaugums būs sasniedzis 10-14 centimetrus. Redzamība snigšanas laikā būs pasliktināta, vietām iespējama neliela apledojuma veidošanās. Snigšana Latvijā mitēsies vien piektdienas pēcpusdienā.

Brīdinājums spēkā no trešdienas pulksten 20. līdz nākamās dienas pulksten 8 no rīta.

VUGD aicina būt gataviem, ka ļoti stipra snigšana plašās teritorijās traucēs transporta kustību uz ceļiem un dzelzceļiem, gaisa satiksmi, kā arī gājēju pārvietošanos, un citas āra aktivitātes. Pārvietojoties pa ceļiem, jābūt uzmanīgiem.