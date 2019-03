Sniegs un apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu

Pirmdienas rītā daudzviet Latvijā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informē VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Apgrūtināta braukšana pa valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Ainažu šosejas no Gaujas tilta līdz Ainažiem, Vidzemes šosejas no Rīgas līdz Raunas pagastam un no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei.

Tāpat braukšana apgrūtināta uz Valmieras šosejas no Murjāņiem līdz Valkai, Rīgas apvedceļa visa maršruta garumā, uz Daugavpils šosejas ceļā Rīga – Lielvārde un Nīcgale – Krāslava, kā arī uz Liepājas šosejas no Apšupes krustojuma līdz Skrundai un uz Ventspils šosejas visa maršruta garumā.

Braucot Latgales virzienā, ar apgrūtinātu braukšanu jārēķinās uz Rēzeknes šosejas visa maršruta garumā. Grebņeva - Medumi šosejas visa maršruta garumā, uz Rēzeknes apvedceļa. Tāpat apledojums apgrūtina braukšanu uz ceļiem Madona – Gulbene un Talsi – Strazde – Kuldīga.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Liepājas, Bauskas, Dobeles, un Kuldīgas apkārtni.

Slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 140 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.