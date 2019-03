Sniegs un apledojums visā Latvijā apgrūtina braukšanu

Piektdienas rītā sniegs un apledojums faktiski visā Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informē "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Piektdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Strenčiem, pa Rīgas apvedceļiem, pa Daugavpils šoseju visa maršruta garumā, pa Kokneses šoseju no Ogres līdz Koknesei, kā arī pa Bauskas un Jelgavas šosejām visa maršruta garumā.

Tāpat braukšanas apstākļi ir apgrūtināti pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Grobiņai, pa Ventspils šoseju visā tās garumā, pa Rēzeknes šoseju visa maršruta garumā, kā arī pa ceļiem Grebņeva - Medumi, Rēzekne - Gulbene, Madona - Gulbene un Talsi - Kuldīga.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Aizkraukles, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Madonas, Talsu, Gulbenes, Jēkabpils, Jelgavas, Kuldīgas, Limbažu, Tukuma, Valmieras un Valkas apkārtnēs.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 159 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.

LVC uzsver, ka autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci.