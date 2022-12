Snigšana apgrūtina braukšanu visā Latvijā

Ceturtdienas rītā līdz pulksten 6.30 sniega dēļ visā valstī ir apgrūtināti braukšanas apstākļi. Sniegotos ceļa posmu attīra no sniega, slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem, portālu "Delfi" informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir:

Tallinas šoseja (A1) visā posmā;

Vidzemes šoseja (A2) visā posmā;

Valmieras šoseja (A3) visā posmā;

Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) (A4) visā posmā;

Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) (A5) visā posmā;

Daugavpils šoseja (A6) visā posmā;

Bauskas šoseja (A7) visā posmā;

Jelgavas šoseja (A8) visā posmā;

Liepājas šoseja (A9) visā posmā;

Ventspils šoseja (A10) visā posmā;

Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) (A11) visā posmā;

Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā;

Šoseja Grebņeva-Medumi (A13) visā posmā;

Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;

Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā.

Arī uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana visā Latvijā.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.

Šoferi tiek aicināti arī ieplānot papildus laiku ceļā.

Savukārt Rīgā aizvadītajā naktī sasnidzis vairāk nekā pieci centimetri sniega un snigšana turpinās, bet kopumā stāvoklis uz ielām ir labs un apledojuma nav. Tomēr veidojas sniega putra, kas apgrūtinās braukšanu.

Arī galvaspilsētā ceturtdienas rītā pašvaldība turpina nepieciešamos ielu un ietvju uzturēšanas darbus, kopā ielu un ietvju tīrīšanā iesaistītas 88 tehnikas vienības.

Prioritāri tiek tīrītas pilsētas maģistrālās ielas, tilti, pārvadi un veloceļi. To tīrīšana un kaisīšana veikta naktī un turpināsies arī dienā. Ilgstošas snigšanas laikā tiek nodrošināta caurbraucamība, izmantojot gaisa temperatūrai atbilstošu kaisāmo materiālu. Snigšanai beidzoties, maģistrālo ielu brauktuves attīra no sniega trīs stundu laikā. Apkaimju ielas ar mazāk intensīvu satiksmi tiek attīrītas pēc nepieciešamības, un uz tām ir pieļaujama neliela sniega kārta. Tāpat tiek veikta gājēju pāreju, sabiedriskā transporta pieturvietu un SIA "Rīgas satiksme" autostāvvietu attīrīšana no sniega.

Naktī pirmās un otrās kategorijas ielās strādāja visa pieejamā tehnika, turpinās darbs pie pieturvietu, veloceļu un velojoslu attīrīšanas, bet dienas laikā plānots sākt arī mazāko jeb trešās kategorijas ielu tīrīšanu.

Vietām pārvietošanās var būt apgrūtināta, jo uzturēšanas darbi tiek veikti pakāpeniski un vietās kas ir notīrītas, pēc neilga laika var izveidoties jauna sniega sega vai apledojums. Tāpēc pašvaldība aicina savlaicīgi plānot pārvietošanas maršrutu un rēķināties, ka ceļā var nākties pavadīt ilgāku laiku nekā ierasts.

Jau ziņots, ka ceturtdien brīžiem debesis skaidrosies, bet daļā Latvijas sniega sega turpinās palielināties.