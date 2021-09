Šobrīd nav zinātnisku datu par trešās Covid-19 potes nepieciešamību visiem, uzsver LĀB darba grupa

Šobrīd nav pieejami zinātnē balstīti pierādījumi par nepieciešamību veikt Covid-19 trešās devas injicēšanu ikvienam iedzīvotājam, uzsver Latvijas Ārstu biedrība (LĀB).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā savā paziņojumā portālam "Delfi" norādīja LĀB Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa, Covid-19 vakcīnas trešās devas ievadīšana ir aktuāls jautājums ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē, bet lēmumi par šī procesa uzsākšanu nereti vairāk tiek argumentēti ar lokāliem pieņēmumiem, nevis zinātniski pamatotiem faktiem.

LĀB darba grupā informē, ka šo faktu apliecina Pasaules Veselības organizācija, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs un Eiropas Zāļu aģentūra. Vakcīnu galvenais mērķis ir novērst smagu slimības gaitu, hospitalizāciju un nāvi, savukārt zinātniskie pētījumi un epidemioloģiskie dati norāda, ka pabeigta primārā vakcinācija ar Eiropas Savienībā lietotām vakcīnām nodrošina šādu aizsardzību, atgādina biedrībā.

LĀB aicina politiķus ieklausīties nozares profesionāļos un respektēt viņu viedokli un kompetencē balstītās rekomendācijas, un šobrīd uzsākt trešās devas ievadi tikai rekomendētajai ļoti augsta riska grupai, proti, pacientiem ar būtiski novājinātu imūno sistēmu

LĀB atkārtoti uzsver, ka pirmreizēja pilna vakcinācija pret Covid-19 ir vissvarīgākais no pandēmijas apkarošanas pasākumiem un aicina visus sabiedrības locekļus, kam pienākas vakcinācija un kas līdz šim nav vakcinējušies, to izdarīt gan savas veselības, gan visas sabiedrības labā. Ārstu biedrība aicina visus Latvijas ārstus, jo īpaši ģimenes ārstus, aktīvāk mudināt pacientus vakcinēties, īpaši un proaktīvi uzrunājot tieši augstākā riska grupas – vecumā virs 50 gadiem un pacientus ar hroniskām slimībām, kam saslimšana ar Covid-19 var būt liktenīga. Kategoriski nav pieļaujams, ka ārsts varētu atrunāt pacientu no vakcinācijas bez pamatota iemesla, uzsver biedrībā.

Joprojām vissvarīgākais ir panākt pēc iespējas lielākas iedzīvotāju daļas aizsardzību pret smagu slimības norisi, aktīvāk veicinot un īstenojot jau uzsākto Covid-19 vakcinācijas procesu. LĀB aicina gan politiķus, gan iedzīvotājus, gan ārstus uzticēties zinātnē un pierādījumos balstītiem ieteikumiem.

Jau ziņots, ka valdība otrdien lēma atļaut ar trešo vakcīnas pret Covid-19 devu vakcinēt cilvēkus ar novājinātu imunitāti.