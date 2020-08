Sociālajos tīklos populāram Covid-19 saslimušo 'cietajam riekstam' pievieno neprecīzus datus

"Facebook" popularitāti ieguvis kāds ieraksts, kurā tā veidotājs Lauris lasītājiem piedāvā atrisināt uzdevumu par Covid-19 saslimušo skaitu. Teksts sākas ar apgalvojumu, ka: "Ja reiz 80% no C19 testiem tiek veikti tiem cilvēkiem, kuriem ir vīrusam līdzīgi simptomi...". Par ierakstā minētajiem 80% Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC), kā arī Nacionālās veselības dienestam (NVD) tā bija pirmā dzirdēšana.

Kā portālam "Delfi" paskaidroja SPKC preses pārstāvis Gints Muraševs, tad ne centra, ne NVD rīcībā šobrīd nav šādu datu, kas atklātu, cik no Covid-19 pārbaudītājiem iedzīvotājiem pirms testu veikšanas būtu kādam vīrusam (tostarp jaunajam koronavīrusam) līdzīgi simptomi. "Šādu informāciju neapkopo ne SPKC, ne kolēģi no NVD," sacīja Muraševs.

Kā atzīst uzrunātais ieraksta autors, tad viņš apzinās datu neprecizitāti. Viņš elektroniskā vēstulē skaidroja: "Informācija par 80% nav uzskatāma par precīzu, to guvu no mana darbinieka ģimenes ārstes, kā arī C19 testu ņemšanas vietā no darbinieces. Viņam bija nepieciešams veikt plānveida acu operāciju, līdz ar to viņš neietilpst tajos 80%." Pēc autora domām, neticēt uzzinātajam nebija pamata.

"Tas gan bija maija sākumā, kad vēl bija spēkā maksimālie ierobežojumi, pašreiz, iespējams, situācija ir mainījusies," piebilda "Facebook" lietotājs.

Tuvāk patiesībai ieraksta autors bija pieņēmumā, ka pozitīvs ir tikai viens no 500 testētajiem, kas nozīmētu 0,2% pozitīvus testus no to kopēja skaitā. Kā informēja Muraševs, šobrīd šis rādītājs ir 0,6%.

Ieraksts ir daļēji nepatiess, jo lasītājiem piedāvāja uzdevumu, kurā minētie izejas dati nebija pārbaudīti un patiesi.

Jau vēstīts, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti četri jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi.

Līdz šim Latvijā saslimušas 1337 personas un 1093 jeb 81,75% izveseļojušās, savukārt 33 mirušas, kas ir 2,46% no visiem atklātajiem gadījumiem.