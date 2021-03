Sociālajos tīklos vēršas plašumā aicinājumi par brīvprātīgu vakcinēšanos ar "AstraZeneca" vakcīnu pret Covid-19.

Par šādas iespējas atļaušanu iestājas arī sabiedrībā zināmi cilvēki. Piemēram biologs, Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Vilnis Skuja. Viņš mikroblogošanas vietnē "Twitter" raksta: "Tagad ir brīdis, kad vajadzētu ar AZ vakcinēt pēc principa - "on your own risk" (uz savu atbildību), neskatoties uz vecuma, slimuma utml. kritērijiem, lai process iet uz priekšu. Tiem, kuri baidās, ļaut, lai baidās."

Daudzi cilvēki aicina sākt parakstu vākšanu par vakcinēšanas atļaušanu vietnē "Mana balss". "Varbūt jāierosina "http://manabalss.lv" un jāsavāc paraksti, lai ļauj vakcinēties tiem, kas vēlas - ar biroju nostrādāja. Vismaz tā gribētos domāt," raksta Ziemassvētku kauju muzeja vadītājs Dagnis Dedumietis.

Šādu ieceri atbalsta arī citi sociālo tīklu lietotāji, piemēram, uzņēmējs un politiķis Gatis Sprūds (NA), programmētājs Aleksejs Mjaliks un citi.

Cilvēki sociālajos tīklos uzsver, ka brīvprātīga vakcinēšanās būtu izeja šajā situācijā, ļaujot neapturēt vakcinācijas procesu Latvijā.

"Varbūt šī varētu būt izeja? Ja cilvēks uzņemas visu atbildību, tad kāpēc ne," raksta publiciste Iveta Buiķe. Arī žurnāliste Indra Sprance uzsver, ka labprāt uzņemtos un parakstītos par pašrisku, ja vien būtu iespēja tikt pie potes. viņa norāda, ka pašlaik notiekošais dzenot izmisumā.

Savukārt Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra "Re:Baltica" vadītāja Sanita Jemberga uzskata, ja jebkurš, ne tikai riska grupas, kas rindā pirmie, šobrīd varētu brīvprātīgi izvēlēties turpināt vakcinēties ar AZ, nevienam nebūtu sajūtas, ka kādu "dzen nāvē".

Viņas ieskatā cilvēkiem būtu jāļauj pašiem izvēlēties un uzņemties risku, bet tie kuri nejustos komfortabli, varētu turpināt gaidīt citu ražotāju vakcīnas.

Kā ziņots, papildu piesardzības nolūkā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), Imunizācijas valsts padome (IVP), Zāļu valsts aģentūra (ZVA) un Veselības inspekcija (VI) pirmdien rekomendēja Latvijā uz laiku apturēt vakcināciju ar "AstraZeneca" vakcīnu pret Covid-19.

Kā informēja ZVA, lēmums pieņemts, balstoties uz ziņojumiem no atsevišķām Eiropas Savienības valstīm par trombembolijas un līdzīgiem gadījumiem, kas novēroti dažādos laika posmos pēc vakcīnas saņemšanas.

Vienlaikus SPKC, IVP, ZVA un VI uzsver, ka līdz šim nav datu par cēloņsaistību starp vakcināciju un nopietniem veselības traucējumiem. Lēmums uz laiku līdz divām nedēļām apturēt vakcināciju ar "AstraZeneca" vakcīnu pieņemts tikai papildu piesardzības nolūkā līdz brīdim, kad tiks saņemta informācija par cēloņsaistības izvērtēšanu par līdz šim ziņotajiem gadījumiem.