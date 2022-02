Sociālo aprūpes iestāžu darbiniekiem samazina pašizolācijas laiku

Lai būtiski nekavētu jaunu klientu uzņemšanu institūcijā un klientu izrakstīšanu no stacionārajām ārstniecības iestādēm, valdība otrdien lēma no 10 uz 7 dienām saīsināt periodu, kādā personām pēc uzņemšanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai pēc atgriešanās no stacionārās ārstniecības iestādes ir jāatrodas pašizolācijā.

Tas darīts, jo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ir sasniegta augsta vakcinācijas pret Covid-19 aptvere – līdz 2022. gada 1. februārim primāro vakcināciju bija pabeiguši 95% klientu, savukārt 72% klientu bija saņēmuši balstvakcīnu.

Tādēļ lai būtiski nekavētu jaunu klientu uzņemšanu institūcijā un klientu izrakstīšanu no stacionārajām ārstniecības iestādēm, pašizolācijā pavadāmais laiks saīsināts no 10 uz 7 dienām.

Jau vēstīts, ka Veselības ministrijas piedāvātais Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto drošības pasākumu mazināšanas plāns paredz pakāpeniski atcelt vai mīkstināt Covid-19 ierobežojumus. Ministrija piedāvā īstenot trīs soļu plānu.

Tāpat valdība lēmusi, ka pēc ārkārtējās situācijas beigām no šā gada 1. marta līdz 1. aprīlim tiks saglabāti patlaban spēkā esošie nosacījumi izolācijas un mājas karantīnas ievērošanai.