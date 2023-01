Sociologs Freimanis būs viens no iekšlietu ministra padomniekiem

Viens no jaunā iekšlietu ministra Māra Kučinska (AS) padomniekiem būs sociologs Aigars Freimanis, vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "De facto".

Raidījums atzīmēja, ka Freimanis mikroblogošanas vietnē "Twitter" regulāri pauž, kā pats tos sauc, nīgrus un ļoti personiskus viedokļus. Piemēram, dažu pēdējo mēnešu laikā sociologs tviterī ir visai skarbi izteicies gan par premjeru un Valsts prezidentu, gan sarkastiski kritizējis Kučinska pārstāvētās politiskās apvienības vai pat partijas biedrus, tai skaitā Saeimas spīkeru Edvardu Smiltēnu (AS), "Apvienotā saraksta" (AS) dibinātāju Uldi Pīlēnu un Liepājas partijas līderi Uldi Sesku.

Freimanis raidījumam nenoliedza, ka vairākas AS politiķu izpausmes valdības veidošanas laikā viņam nepatika. "Izturos ļoti, ļoti kritiski un neesmu to slēpis, bet šai gadījumā ir runa par vienu nozari: iekšlietu nozari ar visiem tiem atzariem. (..) Šīs nozares vadītājs ir deleģēts no AS, tas ir Māris Kučinskis. Un ja viņš neredz problēmu sadarboties ar mani un es neredzu problēmu sadarboties ar viņu, jo mēs diezgan labi saprotamies, (..) tad mēs varam strādāt kopā. Es nedomāju, ka es, kaut kādā veidā kritizējot AS vai valdību kopumā daudzos jautājumos, esmu nelietojams kā viena ministra padomnieks."

Vaicāts, vai ministrs nav viņu aicinājis turpmāk tvītot mazāk vai maigāk, Freimanis atbildēja noliedzoši, piebilstot, ka Kučinskis šādā ziņā ir "pietiekami liels demokrāts".

"De facto" vēstīja, ka iekšlietu ministra biroju veido trīs cilvēki, kuri savulaik bija arī Kučinska kā premjera komandā.

Jau ziņots, ka Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra amatā apstiprināts Saeimas deputāts Igors Rajevs (AS).

Savukārt Kučinska biroja vadītāja amatā apstiprināta Eva Upīte, kura bija Kučinska padomniece juridiskajos jautājumos laikā, kad viņš ieņēma premjera amatu.