Soctīklos turpina maldināt par vakcīnas iedarbību uz nevakcinētajiem; šoreiz ar greizu 'tulkojumu'

Apgalvojumi, ka vakcinēto klātbūtne nevakcinētajiem varot izraisīt veselības problēmas, jau atspēkoti kā nepatiesi, tomēr tos ar jaunu sparu turpina izplatīt soctīklu lietotāji, talkā ņemot jaunus "pierādījumus". Šoreiz domubiedru grupa, kas sevi dēvē par "Brīvvalsts TV", izveidojuši video ierakstu, piedāvājot savu interpretāciju zāļu pret Covid-19 klīnisko pētījumu protokolam. Pēc video autoru domām, tas apstiprina jau iepriekš paustās ļaunās aizdomas, taču zāļu ražotāja un arī Zāļu valsts aģentūras (ZVA) skaidrojums liecina: šāda protokola tulkošana un interpretācija gluži vienkārši ir nepareiza un maldinoša.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Delfi" jau vēstījuši, ka platformas "Brīvvalsts TV" veidošanā iesaistījušies apvienojušās vairākas organizācijas un personas, kas vairākkārt pieķertas izplatām maldinošu saturu un dezinformāciju sociālajos tīklos par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem, pārsvarā Covid-19. Rakstu var lasīt šeit, tur arī atspēkojumi atsevišķām maldinošām un arī nepatiesām ziņām, kas bijušas "Brīvvalsts TV" video ierakstos. Šeit var lasīt "Delfi" atspēkojumu iepriekš feisbukā izteiktiem apgalvojumiem, ka vakcinēto klātbūtne nelabvēlīgi ietekmējot nevakcinētos.

"Pats interesantākais atrodams ne sazvērestības teorijās vai medijos, bet paša "Pfizer" oficiālajā vakcīnu testu atskaitē", tā "Brīvvalsts TV" video piesaka šī raidījuma vadītājs. Ar "Brīvvalsts TV" profilā ievietoto video dalījušies vairāk nekā 600 feisbuka lietotāju, tam ir 17 tūkstoši skatījumu. Ekrānā ātri slidinot zāļu vakcīnas pret Covid-19 atskaites lapas angļu valodā, viņš stāsta, ka tajās aprakstīta vajadzība uzraudzīt saskarsmi ar testa objektu grūtniecības laikā jeb angliski "exposure during pregnancy": "Protokols paredz iesniegt drošības ziņojumu par katru saskarsmi ar vakcinēto, kas var rasties viņa ģimenes loceklim vai aprūpes darbiniekam neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav radījis "adverse event" vai nopietnu blakni."

Tiesa, šajā video netiek tieši tulkoti dokumenti, tā ir video autoru interpretācija. Pirms pievērsties tam, kas tieši šajā "tulkojumā" ir nepareizi, jānorāda, ka klīnisko pētījumu protokols ir rakstīts, izmantojot specifiskus pētījumu terminus.

Faktu pārbaude: saskare ar vakcīnu, ne vakcinēto

"Sižetā ietvertā informācija ir uzskatāma par nepareizu teksta jeb klīnisko pētījumu vadlīniju interpretāciju. Sižetā minētā vakcīnas iespējamā saskare (exposure) ar grūtniecēm nozīmē tiešu personas saskari ar vakcīnu, nevis vakcinētu personu. Līdz ar to vakcinētas personas nav bīstamas citiem ģimenes locekļiem vai citiem nevakcinētiem cilvēkiem," skaidro Zāļu valsts aģentūras (ZVA) sabiedrisko attiecību pārstāve Tanita Tamme-Zvejniece.

Par "Brīvvalsts TV" 9. maija epizodē minēto ZVA arī uzsver, ka ne "Pfizer-BioNTech" vakcīnas zāļu aprakstā, ne lietošanas instrukcijā, ne publicētajā ikmēneša Drošuma pārskatā, ne Eiropas Zāļu aģentūrā iesniegtajos vakcīnas klīnisko pētījumu rezultātos nav informācijas, ka vakcīna var izplatīties no vakcinēta uz nevakcinētu cilvēku.

"Vakcīnas nevar izplatīties no vakcinēta uz nevakcinētiem cilvēkiem, tostarp, nevar negatīvi ietekmēt vakcinētajiem blakus esošo nevakcinēto cilvēku reproduktīvo veselību. Šādiem apgalvojumiem nav nekāda zinātniska pamatojuma," uzsver ZVA sabiedrisko attiecību pārstāve Tanita Tamme-Zvejniece.

To pašu norāda arī kompānija "Pfizer", ko "Delfi" uzrunāja par feisbukā ievietotā video izteikumiem, ka "saskarsme (par kuru jāziņo grūtniecei) nozīmē pat fizisku klātesamību un viena gaisa elpošanu". Attiecībā uz "ādas kontaktu" un "ieelpošanu" uzņēmums uzsver: ""Pfizer-BioNTech" vakcīna pret Covid-19 ir sintētiska mRNS vakcīna un tā nesatur vīrusa daļiņas. Vīruss neizplatās ķermenī, līdz ar to nekāda izplatīšanās (uz citu cilvēku) nav iespējama".

Vakcīnas ražotājs uzsver, ka vakcīnu nevar "pārnest" vai "izplatīt" no viena cilvēka uz otru, tā var nokļūt cilvēka ķermenī tikai caur ievadītu devu (injekciju muskulī). Attiecībā uz sižetā pieminēto klīniskā pētījuma protokolu "Pfizer" pārstāvji norāda, ka protokolā ir izklāstīti pasākumi, kā par potenciālu vakcīnas iedarbību ziņot grūtniecības laikā. "Sekundārā saskare ir standarta protokola pasākums lielākajā daļā vakcīnu klīnisko pētījumu, tāpat kā prasība izvēlēties sev pieņemamas kontracepcijas metodes vai atturēšanos. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka vakcīnu nevar pārnest (uz otru cilvēku) ar sekundāru saskari un tā var nonākt cilvēka ķermenī tikai ar ievadītu devu. (intramuskulāru injekciju)," uzsver "Pfizer". Uzņēmumā arī skaidroja, ka visas iedarbības, kas aprakstītas protokolā, ir domātas kā tiešas pētāmās vielas jeb vakcīnas iedarbības uz organismu, proti, nejauši aplicējot uz ādas vai ieelpojot to.

"Brīvvalsts TV" feisbuka ierakstā arī minēts, ka "jāziņo par aprūpes personāla nejaušu kontaktu ar testa dalībnieku", lai gan, kā skaidro speciālisti, ar šādu izteikumu domātas situācijas, kad flakons, kurā ir vakcīna, nejauši tiek salauzts un pētījuma iesaistītā aprūpes darbiniece, kura gaida bērnu, nonāk saskarē ar vakcīnu, nevis "testa dalībnieku".

Grūtniecības gadījumā pievērš īpašu uzmanību

ZVA arī atgādina, ka grūtnieces jebkura klīniskā pētījuma ietvaros – ne tikai vakcīnu, bet jebkuru citu zāļu pētījumos tiek īpaši novērotas un uzmanītas. Līdz ar to īpaša grūtnieču novērošana klīnisko pētījumu ietvaros, saņemot jebkādu preparātu, ir uztverama kā ierasta prakse.

Tiesa, vai vainojams tulkojums vai kas cits, pagaidām video ieraksta par "Pfizer" protokolu autori neatklāj, "Delfi" nosūtīja jautājumus feisbukā piektdien vakarā, tiem sekoja aicinājums rakstīt epastu, taču uz to atbildes pagaidām "Delfi" nav saņēmuši. Te gan jāpiebilst, ka tāda pati interpretācija, kādu video piedāvā "Brīvvalsts TV", atrodama arī ārvalstu sazvērestību mīļotāju un dezinformācijas izplatītāju ierakstos.

To ir atspēkojusi ASV aģentūra AP (lasīt šeit), norādot, ka šādi ieraksti maldinoši interpretē šādu protokolu standarta valodu "Cilvēkiem, kuriem nav nekādas izpratnes par stingriem noteikumiem un procesiem, kas saistīti ar klīnisko pētījumu veikšanu, un kuri nekad nav bijuši iesaistīti šādu pētījumu veikšanā, ir ļoti viegli ārpus konteksta komentēt šos procesus," AP sacīja Keitlīna M. Muleina, Čikāgas universitātes medicīnas profesore un infekcijas slimību klīnisko pētījumu vadītāja. Līdz ar to šādi maldinoši apgalvojumi soctīklu ierakstos ir piemēri, kad pie zinātnisku tekstu interpretēšanas ķeras cilvēki bez pietiekamām zināšanām.

"Brīvvalsts TV" video arī teikts, ka par saskarsmi "jāziņo arī tad, ja tā notikusi caur trešo personu. Ir pat dots piemērs: ja aprūpes darbinieks vīrietis pēc saskarsmes ar testa objektu tālāk saskaras ar partneri sievieti īsi pirms vai bērna ieņemšanas periodā, tas jāziņo". Te gan, kā AP aptaujātie medicīnas eksperti norāda, domāts ir kas pilnīgi cits: ja vīrietis ir iesaistīts klīniskajā pētījumā un saņēmis vakcīnu, un viņa partnerei iestājas grūtniecība, arī to uzskata par iedarbību grūtniecības laikā, par kuru ir jāziņo.

Tiesa, jānorāda, ka šis protokols attiecās uz klīniskajiem pētījumiem, kurā šos jautājumus skaidroja. Arī Latvijā grūtniecēm tiek rekomendēts vakcinēties ar "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" vakcīnām.

Aicina uzticēties zinātnē balstītiem avotiem

ZVA atgādina, ka vakcīnu pret Covid-19 mērķis ir pasargāt no saslimšanas pēc inficēšanās ar vīrusu, veicinot organisma aizsargreakciju pret vīrusu. Pētījumi liecina, ka šīs vakcīnas ir efektīvas un pasargā cilvēkus no simptomātiskas saslimšanas, tai skaitā no smagas Covid-19 slimības gaitas, no hospitalizācijas un nāves. "Vakcīnas pret Covid-19 veicina antivielu un šūnu imunitātes veidošanos organismā, lai pēc sastapšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu, kas izraisa Covid-19, tas tiktu atpazīts un iznīcināts," stāsta ZVA pārstāve Tamme-Zvejniece un piebilst, ka tieši vakcinējoties pret Covid-19 vakcinētās personas var pasargāt arī citus cilvēkus no inficēšanās ar vīrusu – jo vairāk cilvēku būs vakcinējušies, jo ātrāk tiks ierobežota vīrusa izplatība.

"Šāda video materiāla izplatīšana ir mērķtiecīga sociālo tīklu lietotāju maldināšana. Līdz ar to ZVA eksperti aicina kritiski izvērtēt jebkuru sociālajos tīklos izplatīto informāciju par vakcināciju pret Covid-19 un uzticēties tikai oficiāliem un zinātnē balstītiem informācijas avotiem – piemēram, ZVA un citu valsts pārvaldes iestāžu mājaslapās publicētajai informācijai par vakcīnām pret Covid-19," saka ZVA pārstāve.

Aktuālā informācija par vakcīnām pret Covid-19 pieejama ZVA mājaslapā www.zva.gov.lv sadaļas "Pacientiem un Sabiedrībai" apakšsadaļā "Vakcīnas pret Covid-19" un "Fakti par vakcīnām pret Covid-19".