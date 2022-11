Sodrēji un apkures iekārtas – VUGD nedēļas nogalē dzēsa 27 ugunsgrēkus

Aizvadītajā nedēļas nogalē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) kopumā dzēsa 27 ugunsgrēkus, un vairākkārt steidzies uz izsaukumiem dzīvojamās mājās, kur dega sodrēji vai nepareizi tikušas ekspluatētas apkures iekārtas, portālu "Delfi" informēja dienestā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tāpat tika saņemts izsaukums uz Lielo ielu Rīgā, kur divstāvu dzīvojamā mājā izcēlies ugunsgrēks. No ēkas pirmā stāva tika evakuēts viens cilvēks, kurš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Notikuma vietā notika starpstāvu pārseguma nogruvums. Ugunsdzēsēji notikuma vietā nosargāja 10 metru attālumā esošo piecstāvu dzīvojamo māju. Notikuma vietā tika atrasti divi bojāgājuši cilvēki.

Naktī uz pirmdienu VUGD saņēma informāciju, ka Talsu novada Strazdes pagastā dzīvojamā mājā ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka vienstāva dzīvojamās mājas jumts deg ar atklātu liesmu un liesmas strauji izplatās ēkas iekšienē. Neilgi pirms septiņiem rītā ugunsdzēsējiem izdevās ierobežot liesmu izplatīšanos.

Kopējā degšanas platība bija 300 kvadrātmetri, dega ēkas otrais stāvs un bēniņi. Dzēšanas darbus apgrūtināja nobrukušais starpstāvu pārsegums. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās septiņi cilvēki. Šorīt turpinās konstrukciju jaukšanas un liešanas darbi.

Svētdien glābēji devas uz Putnu ielu Jelgavā, kur dega garāža–noliktava. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki, kuri negadījumā cieta.

Savukārt sestdien VUGD saņēma izsaukumu uz Gaigalas ielu Rīgā, kur ugunsgrēks izcēlies divstāvu dzīvojamā ēkā. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka deg divstāvu dzīvojamās ēkas starpstāvu pārsegums. Pirms VUGD ierašanās evakuējas septiņi cilvēki, bet vēl trīs cilvēkus evakuēja ugunsdzēsēji.

Nedēļas nogalē VUGD saņēma izsaukumu uz Maskavas ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas piektajā stāvā ar atklātu liesmu dega dzīvoklis. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 24 cilvēki. Ugunsdzēsēji no degošā dzīvokļu un blakus dzīvokļa izglāba divus cilvēkus, kuri notikumā cieta un tika nodoti NMPD mediķiem. No degošā dzīvokļa tika izglābts arī suns.

Aizvadītajās trīs diennaktīs, VUGD saņēma 112 izsaukumus – 27 uz ugunsgrēku dzēšanu, 70 uz glābšanas darbiem, bet 15 izsaukumi bija maldinājumi.