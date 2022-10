Šogad Latvijā apmēram katrā ceturtajā testētajā ūdens paraugā konstatēta legionella

Šogad Latvijā apmēram katrā ceturtajā jeb 45 (28,5%) testētajos ūdens paraugos konstatēta legionella, informēja Slimību kontroles un profilakses centrā (SPKC).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopumā šī gada deviņos mēnešos Latvijā paņemti un testēti 158 karstā un aukstā ūdens paraugi.

Veicot ūdens paraugu testēšanu "Legionella spp." baktēriju noteikšanai legionelozes gadījumu epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkā, legionellas visbiežāk tika konstatētas karstā ūdens paraugos jeb 37 (48,7%) gadījumos no 76 testētajiem paraugiem, savukārt no pārbaudītajiem 82 aukstā ūdens paraugiem pozitīvi bija astoņi (9,8%).

SPKC informē, ka līdz šī gada 31. jūlijam Latvijā konstatēti 32 legionelozes gadījumi, kamēr pērn gada laikā tie bijuši 61, bet 2020. gadā – 27.

Visaugstākā saslimstība ar legionelozi sešu gadu laikā reģistrēta 2021. gadā, kad tika reģistrēti 3,2 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, savukārt viszemākā – 2020. gadā, kad tika reģistrēti 1,4 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Saskaņā ar SPKC datiem šogad līdz 31. jūlijam reģistrēti 1,7 legionelozes saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Jau ziņots, ka valdība nolēma uz laiku, no šī gada 1. oktobra līdz nākamā gada 30. aprīlim, pieļaut pazemināt vai īslaicīgi samazināt karstā ūdens temperatūru, ilgtermiņā veidojot vērā ņemamu energoresursu ietaupījumu.

Valdības lēmums paredz, ka dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir tiesības nedaudz vai īslaicīgi samazināt karstā ūdens temperatūru, ja ir ievēroti priekšnoteikumi, lai izvairītos no "Legionella spp." baktēriju intensīvas vairošanās. Regulējumā noteikts, ka karstā ūdens temperatūra izejā no siltummaiņa nevar būt zemāka par plus 55 grādiem.

Veselības inspekcija vērsa uzmanību, ka legionellu baktēriju vairošanos būtiski veicina organisko vielu klātbūtne ūdenī, slikta ūdens cirkulācija, nepietiekama ūdens attīrīšana un dezinfekcija, kā arī paaugstināta dzelzs koncentrācija, ciets ūdens un mikrobioloģiskais piesārņojums. Tā kā legionellu baktērijas dzīvo dabas ūdeņos, tās pilnībā iznīcināt ūdensapgādes sistēmā praktiski nav iespējams, bet var novērst to pārmērīgu savairošanos. Bioplēves veidošanās novēršanas un samazināšanas pasākumi ūdensapgādes sistēmās ir ļoti būtiski legionellu baktēriju ierobežošanai, tomēr tehniski vienkāršākais paņēmiens ir pastāvīgi augstas karstā ūdens temperatūras uzturēšana sistēmā.

Inspekcija norāda, ka ar legionelozi nevar saslimt, ūdeni dzerot vai mazgājoties vannā. Saslimšana iespējama, ieelpojot mikroskopiskus inficētā ūdens pilienus, un visbiežāk tas notiek dušā vai burbuļvannā.

Legionella baktērijas var izraisīt infekcijas slimību, kas izpaužas kā plaušu karsonis. Paaugstināts risks saslimt ar legionelozi ir cilvēkiem ar hroniskām plaušu slimībām un novājinātu imūnsistēmu, kā arī bijušiem vai esošiem smēķētājiem un cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma.