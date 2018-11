Šogad pašvaldības policija Rīgā no ģimenes šķīrusi 47 bērnus

Šī gada desmit mēnešos Rīgas pašvaldības policija saistībā ar vecāku nespēju parūpēties par savu atvasi vai antisanitāriem apstākļiem mājvietā šķīrusi 47 bērnus, portāls "Delfi" uzzināja Rīgas pašvaldības policijā.

Salīdzinājumam 2016. gada desmit mēnešos Rīgā no vecākiem šķirti 46 bērni, bet pērn šis skaits sasniedzis 78 bērnus. Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciālists Toms Sadovskis skaidro, ka 2017. gadā vērojams liels nošķirto bērnu skaita pieaugums, taču 2018. gadā skaits atgriezies iepriekšējā līmenī. Tas galvenokārt skaidrojams ar diviem faktoriem. Viens no tiem - par šo problēmu arvien vairāk runā medijos un sabiedrība līdz ar to vairāk ziņo par šādiem un līdzīgiem gadījumiem. Turklāt 2017.gadā notika traģiskais gadījums ar piecgadīgo liepājnieku Ivanu Berladinu, kura dēļ arī iedzīvotāju aktivitāte bija daudz augstāka, skaidro Sadovkis.

Galvenokārt pašvaldības policija bērnus šķir no ģimenes gadījumos, kad neviens no ģimenes locekļiem par bērnu nav spējīgs parūpēties, proti, ir pamatīgā alkohola vai narkotiku reibumā. Tāpat arī tiek vērtēti sanitārie apstākļi mājvietā, kā arī tas, vai bērnam, piemēram, ir ko ēst un kur gulēt.

Vaicāts, kā ir gadījumos, kad bērna vecāks izturas vardarbīgi pret savu atvasi, pašvaldības policijas pārstāvis skaidroja, ka varmāku policija var nošķirt tikai uz pieteikuma pamata saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuri paredz pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Līdz ar to, ja otrs vecāks nevēlas rakstīt pieteikumu, tad secināms, ka arī otrs vecāks, kurš pats nav vardarbīgs, nespēj rīkoties bērna interesēs. Tādā gadījumā bērns tiks šķirts un nogādāts drošā vidē.

Vienlaikus kārtības sargi uzsver, ka katrs gadījums vienmēr tiek vērtēts individuāli.