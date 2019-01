Šogad ugunsgrēkos jau 16 bojāgājušie

Šogad ugunsnelaimēs jau cietuši 37 cilvēki, no kuriem trīs – aizvadītajā diennaktī, bet kopumā 16 cilvēki gājuši bojā, portāls "Delfi" uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

VUGD pieredze liecina, ka nereti ugunsgrēku iemels ir saistāms ar neuzmanīgu rīcību ar uguni, tostarp nezināšanu, neuzmanību vai pārgalvību.

Kā iespējamos ugunsnelaimju izcelšanās iemeslus VUGD min neuzmanīgu smēķēšanu, apkures ierīču nepareizu ekspluatāciju, bez uzraudzības atstātu piedegušu ēdienu un konkrētus ugunsdrošības pārkāpumus, izmantojot atklātu uguni.

Trešdien pulksten 9.01 VUGD saņēma izsaukumu uz Preiļiem, kur no dzīvojamās mājas bija redzami dūmi. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ēkas iekšpusē deg virtuve, gaitenis un bēniņi 15 kvadrātmetru platībā.

Mēģinot nodzēst ugunsgrēku pirms VUGD ierašanās, cieta viens cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Pulksten 13.09 ugunsgrēks tika likvidēts.

Pulksten 18.12 tika saņemts izsaukums uz Priežu ielu Daugavpilī, kur no dzīvojamās mājas bija redzamas liesmas. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienstāva dzīvojamā māja deg pilnā platībā. Pēc divu stundu darba, pulksten 20.18 ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku likvidēt un tā degšanas platība bija 70 kvadrātmetri.

Pulksten 19.12 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Lilastes ielu Rīgā, kur no daudzstāvu dzīvojamās mājas viena balkona nāca dūmi. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ēkas otrā stāva balkonā deg sadzīves mantas trīs kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no sadūmotā dzīvokļa izglāba divus cilvēkus. Pulksten. 19.57 ugunsgrēks tika likvidēts.

Savukārt pulksten 19.24 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz kādu neapsaimniekotu ēku Rīgā, kur, saskaņā ar sākotnējo informāciju, bija dzirdams, ka cilvēks sauc pēc palīdzības. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka neapsaimniekotā ēkā deg atkritumi 20 kvadrātmetru platībā. No ēkas ugunsdzēsēji glābēji izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Pulksten 21.01 šis ugunsgrēks tika likvidēts.

Pulksten 20.50 VUGD saņēma izsaukumu Rīgā par to, ka dzīvojamā mājā ir izcēlies ugunsgrēks un, iespējams, iekšā atrodas cilvēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka no dzīvojamās mājas pirmā stāva logiem nāk dūmi un tur deg mēbeles trīs kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās, kaimiņi no degošās telpas caur logu izglāba cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem. Pulksten 21.54 ugunsgrēks tika likvidēts.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, elektrības vadi, sodrēji divu ēku dūmvados, četros gadījumos bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, dārza māja, šķūnis un saimniecības ēka.





Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 41 izsaukumu – 16 uz ugunsgrēkiem un 15 uz glābšanas darbiem, bet 10 no izsaukumiem bija maldinājumi.