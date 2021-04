Solidarizējoties ar Čehiju, Latvija izraida Krievijas militāro atašeju Latvijā Ruslanu Ušakovu (plkst. 15.32)

Piektdien, 23. aprīlī, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) pieņēmis lēmumu pasludināt vienu Krievijas vēstniecības diplomātu par Latvijas Republikā nevēlamu personu (persona non grata), portālu "Delfi" informēja Ārlietu ministrijā. Portālam "Delfi" zināms, ka par nevēlamo personu atzīts Krievijas militārais atašejs Latvijā Ruslans Ušakovs.

Ušakovs sabiedrības redzes lokā nonāca pēc tam, kad marta beigās kādas privātmājas pagalmā norisēja skaļa ballīte. Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka pasākums noticis Ušakova mītnē un tajā piedalījušās apmēram 10 personas.

Ministra lēmums ir pieņemts, solidarizējoties ar Čehijas Republikas valdību saistībā ar Krievijas izlūkdienestu nelegālajām aktivitātēm Čehijas Republikā, kā arī izvērtējot Krievijas vēstniecības diplomāta darbību un konstatētos pārkāpumus Latvijā.

Lēmums ir balstīts arī savstarpējās konsultācijās ar ES un NATO sabiedrotajiem un atbildīgo Latvijas institūciju sniegtajā informācijā.

Latvija ir ieinteresēta veidot attiecības ar Krieviju, balstoties savstarpējā cieņā, starptautiskajās tiesībās un Vīnes Konvencijā par diplomātiskajiem sakariem noteiktajos principos. Krievijas rīcība jau ilgstoši liecina par sistēmiskiem šādu principu pārkāpumiem un drošības situācijas pasliktināšanu, norāda ministrijā.

Lēmums ir paziņots Krievijas Federācijas vēstniecības pilnvarotajam lietvedim Latvijā Vadimam Vasiļjevam.

In solidarity with our Czech allies and due to the violations of Vienna Convention #Latvia has decided to expel a Russian diplomat. Latvia will not tolerate subversive activities on its soil or that of its partners and allies

🇱🇻 🤝 🇨🇿