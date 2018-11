Somu varasiestāžu redzeslokā esošajam Krievijas miljonāram Meļņikovam pieder plaši īpašumi Latvijā

Krievijas pilsonim Pāvelam Meļņikovam, ar kuru saistītos īpašumos Somijas salās specdienesti septembrī veica reidu, pieder plaši īpašumi arī Latvijā - gan pie jūras, gan pierobežas novados Latgalē, raksta žurnāls "Ir".

Somijas salās Meļņikovam vai viņa dibinātām firmām pieder aptuveni 50 hektāru, bet Latvijā - vismaz divreiz lielākas teritorijas.

Meļņikovam kopš 2011. gada Latvijā ir uzturēšanās atļauja. Tagad notiek atkārtota viņa izvērtēšana, apstiprināja Drošības policija (DP), plašākus komentārus nesniedzot.

Tikmēr iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (V) žurnālam skaidroja, ka šobrīd tiek darīts viss, lai pēc iespējas ātrāk saprastu, vai jebkādām bažām par Meļņikova saimniekošanu Latvijā ir pamats vai nav. DP esot sazinājusies ar kolēģiem Somijā, atbildes vēl gaidot.

"Skaidrs, ka ir jāvērtē, vai šie īpašumi un kopumā viņa darbība nerada kādus draudus mūsu nacionālajai drošībai," teica ministrs, uzsverot, ka secinājumus izdarīt vēl ir pāragri.

Vairāki privātīpašumi Meļņikovam pieder Jūrmalā. Tie nopirkti laikā no 2011. līdz 2015.gadam, par to iegādi iztērējot vairāk nekā četrus miljonus eiro. Lielākais Meļņikovam piederošais īpašums Jūrmalā atrodas pie Puķu un Jēkaba ielas - tie ir vairāki savstarpēji saistīti zemesgabali pašā jūras krastā, daļēji kāpās. Viens no īpašumiem Jūrmalā Meļņikovam pieder caur viņa dibināto firmu "Jomas 30".

Savukārt Salacgrīvas novadā Meļņikova dibinātai firmai "Baltijas Pērle" kopš 2012.gada pieder kempings "Klintis", kas atrodas divos zemesgabalos 10,7 hektāru platībā. Firmas vadības ziņojumā par 2015.gadu norādīts, ka tā darbojas tūrisma jomā. Nākamajos gados uzņēmums bija plānojis turpināt apjomīgus celtniecības un uzlabošanas darbus savos īpašumos, kā arī veidot sadarbību ar Somijas tūrisma operatoriem un attīstīt agrotūrismu. Par vēlākajiem gadiem vadības ziņojumi gan vairs nav pieejami.

Kempingā neko aizdomīgu, kas vedinātu domāt par slēptām militāra rakstura aktivitātēm, neviens neesot manījis, vēsta "Ir". Kaimiņi gan atminējušies par pērn kempingā redzētu lielu "zaldātu tusiņu", mūsu pašu karavīrus no Ādažiem. Aizsardzības ministrijā apstiprināja, ka tur noticis "ar dienesta pienākumu pildīšanu nesaistīts korporatīvs pasākums NBS karavīriem un ģimenēm".

Vairāk nekā 100 hektāru plašas teritorijas "Baltijas Pērlei" pieder Latgalē. 2012.gada nogalē firma iegādājusies četrus īpašumus šajā novadā, klusā nomalē tuvu Baltkrievijas robežai, vēsta "Ir". Netālu no Dagdas, pie Suhorukovas ezera ir divi zemesgabali kopā 43 hektāru platībā. Blakus uz Aglonas pusi, Kastuļinas novadā, firmai pieder Idaņa ezers 27 hektāru platībā un tam piegulošā zeme 44 hektāru platībā.

Kopumā īpašumu iegādē ieguldīti gandrīz pieci miljoni eiro, no tiem četri - Jūrmalā. Prāvas summas vēlāk ieguldītas arī īpašumu attīstīšanā, noskaidroja "Ir".

Līdz pat šā gada sākumam Meļņikovs kā vienīgais valdes loceklis turpināja vadīt "Baltijas Pērli" un bija tās līdzīpašnieks, taču pērn decembrī uzņēmums ar daudzajiem aktīviem reģistrēts uz 29 gadus vecā Ronalda Šaltena vārda. Viņš šobrīd ir vienīgais "Baltijas Pērles" īpašnieks un valdes loceklis.

"Ir" noskaidrojis, ka kopš 2015.gada Šaltenam pieder arī uzņēmums "RSPRO". Tam nav redzami vērtīgi aktīvi, taču firma piesaista uzmanību ar atrašanās vietu. Tā reģistrēta daudzdzīvokļu ēkas dzīvoklī Gardenē - savulaik padomju armijas vajadzībām uzbūvētā pilsētiņā pie Dobeles, kur netālu atradās tanku poligons. Kaimiņi stāsta, ka dzīvoklī šobrīd dzīvo tikai kāda veca kundze. Par Šaltenu vai viņa firmu neviens neko nav dzirdējis.

Tālruņa numurs, kas norādīts Gardenē reģistrētajai firmai, ir tas pats, kas abām Meļņikova dibinātajām firmām - "Jomas 30" un "Baltijas Pērle".

Ar pašu Meļņikovu šī raksta tapšanas laikā "Ir" nav izdevies sazināties.

Žurnāls iepriekš rakstīja par somu specdienestu operāciju 17 Somijas salās, kur saimnieko Meļņikova dibinātas firmas. Operācijas laikā konfiscēti 3,5 miljoni eiro skaidrā naudā, Meļņikova dibinātas firmas biroja pagrabā atrasts sakaru centrs ar parastam tūrisma uzņēmumam netipisko modernām ierīcēm un lieliem datu apjomiem.

Lai gan Somijas kratīšanas oficiālais iemesls bija aizdomas par naudas atmazgāšanu un nodokļu nemaksāšanu, īstais iemesls varētu būt citas aizdomas, proti, ka Somijas militāro objektu tuvumā esošos īpašumus varētu izmantot Krievijas militārajām interesēm, raksta "Ir".

Jau iepriekš ziņots par "Ir" noskaidroto, ka Meļņikova dibinātās firmas "Airiston Helmi" valdē darbojas arī latvietis Arnolds Jaunzems. Nekas gan neliecinot, ka viņam būtu pieredze tūrisma biznesā, turklāt iepriekš Jaunzems bijis aktīvs Tērvetes hokeja klubā, bet pēdējā laikā daudz laika pavadot ārzemēs, žurnālam pastāstīja kāds no viņa paziņām.

Latvijā Jaunzemam joprojām pieder kokapstrādes uzņēmums, kurš gan darbojas ar zaudējumiem. Agrāk Jaunzemam piederējušas vēl divas firmas - auto noma un uzņēmums, kas piedāvā finanšu un datu pārvaldīšanu, IT pakalpojumus, taču šie uzņēmumi likvidēti. Somu žurnālistu sazvanīts, Jaunzems apstiprinājis, ka ir iesaistīts "Airiston Helmi" darbā, taču no sīkākiem paskaidrojumiem atturējies, iesakot vērsties pie kompānijas piesaistīta jurista. Uz "Ir" mēģinājumiem sazināties Jaunzems nebija atsaucies.