Šonakt būs slēgta satiksme uz Rīgas HES tilta

Sakarā ar AS "Latvenergo" darbiem naktī no piektdienas, 26. maija, būs slēgta satiksme uz Rīgas HES tilta no Salaspils rotācijas apļa, informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Sakarā ar AS "Latvenergo" darbiem naktī no piektdienas, 26. maija, plkst. 20.00 līdz sestdienas, 27. maija, plkst. 8.00 būs slēgta satiksme uz Rīgas HES tilta no Salaspils rotācijas apļa (Rīgas apvedceļš (A5) / Daugavpils šoseja (A6)) līdz Daugmales rotācijas aplim (A5 / Rīgas HES–Jaunjelgava (P85)).

Slēgto posmu var apbraukt pa Dienvidu tiltu, transportlīdzekļi ar pilnu masu līdz 15 t apbraukšanai var izmantot arī Ķeguma HES tiltu. Doles salas un Zirņu salas iedzīvotājiem nokļūšana būs nodrošināta, saskaņojot kustību ar satiksmes regulētājiem.

Bet no sestdienas, 27. maija līdz 31. oktobrim AS "Latvenergo" plānoto darbu dēļ uz Rīgas HES tilta abos virzienos būs sašaurinātas braukšanas joslas līdz 3 m un noteikts braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 km/h.