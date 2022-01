Šonedēļ darbu sāks vakcinācijas centri Balvos, Olainē, Dobelē, Valmierā un Līvānos

Ievērojot Covid-19 omikrona varianta straujo izplatību Eiropā un, lai mazinātu plašas Covid-19 infekcijas izplatības risku Latvijā, Nacionālais veselības dienests (NVD) sadarbībā ar pašvaldībām papildus atver vairākus vakcinācijas centrus: Balvos, Līvānos, Olainē, Valmierā un Dobelē, portālu "Delfi" informēja NVD Vakcinācijas projekta nodaļas pārstāve Inga Vasiļjeva.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sākot no 15. janvāra sestdienās no pulksten 9 līdz 15 vakcinēties varēs Balvu kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, kā arī sestdienās no pulksten 9 līdz 18 Olaines Kultūras namā Zeiferta ielā 11.

Savukārt no 16. janvāra svētdienās no pulksten 9 līdz 18 vakcinēties varēs Jaunolaines Kultūras namā Meža ielā 2.

Līvānu Kultūras centrs Rīgas ielā 105. strādās 13., 15., 18., 22. un 27. janvārī no pulksten 9 līdz 15.

Dobeles Kultūras namā, Baznīcas ielā 6, vakcinēties varēs otrdienās un ceturtdienās no pulksten 10 līdz 15.

Sākot ar 16. janvāri, svētdienās no pulksten 10 līdz 16 vakcīnu pret Covid-19 saņemt varēs arī Valmieras Kultūras centrā Rīgas ielā 10.

Vakcinācijas centros iedzīvotājiem ir iespēja saņemt gan pirmreizējo vakcināciju, gan balstvakcīnu. Balstvakcinācija ir viens no efektīvākajiem risinājumiem, lai pasargātu sevi no hospitalizācijas inficēšanās gadījumā, kā arī balstvakcinācija samazina saslimstību, tai skaitā ar omikrona celmu. Balstvakcīna spēj pastiprināt cilvēka imūno atbildi, tās aizsargājošais efekts sākas jau nākamajā dienā pēc vakcinācijas veikšanas. NVD aicina iedzīvotājus savlaicīgi ieplānot vakcinēšanās laiku.

Jaunie centri darbosies papildu jau esošajiem 11 pašvaldību vakcinācijas centriem (Aizkraukle, Alūksne, Bauska, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Kuldīgā, Liepāja, Madona, Rēzekne, Salaspils, Talsi, Tukums, Ventspils).

Rīgā jau kopš 2021. gada nogales atsāka darbību lielie vakcinācijas centri Ķīpsalā un ATTA Centrā, kā arī ir iespējams vakcinēties tirdzniecības centros esošajos vakcinācijas punktos un vakcinācijas punktos Rīgas apkaimē. Rēzeknē darbu turpina arī vakcīnbuss, kas katru dienu vakcinēties piedāvā dažādās pilsētas vietās.

Vakcinācijas centros iedzīvotāji var saņemt vakcīnas gan pēc iepriekšējā pieraksta, piesakoties vietnē "manavakcina.lv" vai zvanot 8989, gan dzīvajā rindā bez iepriekšējas reģistrācijas.

Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir), uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu, savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim - pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

Lai iedzīvotāji varētu saņemt gan primāro vakcināciju, gan balstvakcināciju, janvārī visā Latvijā notiks vairāk nekā 130 izbraukumi visos Latvijas reģionos. Izbraukuma vakcinācijas plāns janvārim dalījumā pa novadiem atrodams šeit.