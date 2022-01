Šonedēļ izbraukuma vakcinācija notiks vairāk nekā 30 vietās Latvijā

Tuvākās nedēļas laikā – no 12. janvāra līdz 17. janvārim – notiks vairāk nekā 30 izbraukuma vakcinācijas pret Covid-19, realizējot pieeju vakcinācijas pakalpojums pēc iespējas tuvāk cilvēku ikdienas gaitām, portālu "Delfi" informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) Vakcinācijas projekta nodaļas pārstāve Inga Vasiļjeva.

Izbraukuma vakcinācija notiks Augšdaugavas, Limbažu, Jēkabpils, Dobeles, Rēzeknes, Valkas, Krāslavas, Aizkraukles, Smiltenes, Jelgavas u.c. novados. Lai iedzīvotāji varētu saņemt gan primāro vakcināciju, gan balstvakcināciju, janvārī visā Latvijā notiks vairāk nekā 130 izbraukumi visos Latvijas reģionos, norādīja Vasiļjeva.

NVD aicina iedzīvotājus savlaicīgi ieplānot vakcinēšanās laiku, īpaši ņemot vērā straujo Covid-19 vīrusa paveida omikrona izplatību, kā arī noteikto sertifikāta derīguma termiņu turpmākai pakalpojumu saņemšanai.

Trešdiena, 12. janvāris:

- no plkst.10.00 līdz plkst. 12.00 Medumi, Augšdaugavas novads, Medumu pagasta pārvalde;

- no plkst.13.00 līdz plkst.14.30 Ambeļi, Augšdaugavas novads, Ambeļu kultūras nams;

- no plkst.15.00 līdz plkst.17.00 Maļinova, Augšdaugavas novads, Maļinovas jauniešu centrs;

- no plkst.15.00 līdz plkst.16.30 Liepupe, Limbažu novads, Tūjas bibliotēka, Liedaga iela 11;

- no plkst.17.00 līdz plkst.18.30 Liepupe, Limbažu novads, Liepupes bibliotēka, Meķi.

Ceturtdiena, 13. janvāris:

- no plkst.9.30 līdz plkst. 11.15 Dunava, Jēkabpils novads, Dunavas pagasta pārvalde;

- no plkst.11.40 līdz plkst. 12.15 Sudrabkalns, Jēkabpils novads, vietējā veikalā;

- no plkst.12.40 līdz plkst. 13.40 Dignāja, Jēkabpils novads, Dignājas pagasta pārvalde;

- no plkst.14.30 līdz plkst. 15.30 Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, Ābeļu pagasta pārvalde;

- no plkst.10.00 līdz plkst. 16.00 Sesava, Jelgavas novads, Sesavas Tautas nams, Skolas iela 1;

- no plkst. 9.00 līdz plkst. 12:00 Krimūnas, Dobeles novads, Krimūnu Tautas nams;

- no plkst.13.00 līdz plkst. 16.00 Tērvete, Dobeles novads, Tērvetes kultūras nams, "Zelmeņi";

- no plkst. 9.00 līdz plkst. 14:00 Malta, Rēzeknes novads, Maltas Kultūras nams, 1. maija iela 80.

Piektdien, 14. janvārī, no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00 Valkas kultūras namā Emila Dārziņa ielā 8.

Sestdiena, 15. janvāris:

- no plkst.10.00 līdz plkst.15:00 Dagda, Krāslavas novads, Dagdas Tautas nams, Alejas iela 29;

- no plkst.9.30 līdz plkst. 11.30 Aknīste, Jēkabpils novads, Aknīstes pagasta pārvalde;

- no plkst.12.15 līdz plkst.13:15 Gārsene, Jēkabpils novads, Gārsenes pagasta pārvalde;

- no plkst.14.00 līdz plkst.15.00 Asare, Jēkabpils novads, Asares pagasta pārvalde;

- no plkst.15.00 līdz plkst.16.00 Ancenes pagasts, Jēkabpils novads, Ancenes pagasta pārvalde;

- no plkst.9.00 līdz plkst.11.00 Bebri, Aizkraukles novads, Bebru bibliotēka, "Papardes";

- no plkst.12.00 līdz plkst.14.00 Koknese, Aizkraukles novads, Kokneses kultūras nams, Hanzas iela 2;

- no plkst.15.30 līdz plkst.17.30 Jaunjelgava, Jaunjelgavas kultūras nams, Jelgavas iela 31;

- no plkst.10.00 līdz plkst.12:00 Platones pagasts, Jelgavas novads, Platones Sporta bāze, Skolas iela 4;

- no plkst.13.00 līdz plkst. 17.00 Cenas pagasts, Jelgavas novads, Ānes kultūras nams, Celtnieku iela 12b;

- no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00 Izbraukums ar NBS uz Lauceses pagastu Augšdaugavas novadā;

- no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00, Smiltene, Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skola, Gaujas iela 2;

- no plkst.9.00 līdz plkst. 13.00 Skulte, Limbažu novads, Multifunkcionālais Skultes centrs, Edgara Liepiņa iela 2;

- no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 Saulkrasti, Zvejniekciema kultūras centrs, Atpūtas iela 1D;

- no plkst.13.00 līdz plkst. 15.00 Sējas pagasts, Saulkrastu novads, Pabažu klubs;

- no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00 Olaine, Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11.

Svētdiena, 16. janvāris:

- no plkst. 9.00 līdz plkst.11.00 Iršu pagasts, Aizkraukles novads, Iršu pagasta pakalpojumu centrs, Kūlēni, Iršu pagasts;

- no plkst.12.00 līdz plkst.14.00 Klintaines pagasts, Aizkraukles novads, Klintaines pagasta pakalpojumu centrs;

- no plkst.15.30 līdz plkst.17.30 Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, Skrīveru kultūras centrs, Andreja Upīša iela;

- no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 Ape, Smiltenes novads, Apes Tautas nams, Skolas iela 4;

- no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 Kandava, Kandavas kultūras nams, Lielā iela 28.

Pirmdien, 17. janvārī, no plkst.10.00 līdz plkst.12.00 vakcinēties varēs Červonkas pilī Salienā, Augšdaugavas novadā.

Izbraukuma vakcinācija notiek bez pieraksta, pēc dzīvās rindas principa. Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir), uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu, savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim - pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

