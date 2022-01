Šonedēļ izbraukuma vakcinācija pret Covid-19 notiks Dienvidkurzemē un Augšdaugavā

Šonedēļ izbraukuma vakcinācija notiks Dienvidkurzemes un Augšdaugavas novados, portālu "Delfi" informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) Vakcinācijas projekta nodaļā.

Kā informēja NVD, izbraukuma vakcinācija notiks Priekulē, Pāvilostā, Grobiņā, Nīcā, Bārtā, Vaiņodē, Aizputē un Cīravā; Augšdaugavas novadā – Silenē, Kombuļos, Laucesē, Sventē, Līvānos, Limbažos, Viļānos un Cesvainē.

Ceturtdien, 6. janvārī:

- no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 Priekulē, kultūras namā Peldu ielā 1;

- no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 Silenē;

- no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00 Grobiņas pagasta Robežniekos kultūras namā, Liepu ielā 1A;

- no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00 Kombuļos;

- no plkst. 16.00 līdz plkst. 18.00 Nīcā, kultūras centrā, Bārtas iela 6.

No plkst. 9.00 līdz 16.00 Rēzeknē pie veikala "Lidl", Atbrīvošanas alejā 125, iespējams vakcinēties vakcīnbusā.

Piektdien, 7. janvārī:

- no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 Aizputes kultūras namā, Atmodas ielā 16;

- no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00 Cīravas Tautas namā;

- no plkst. 15.30 līdz plkst. 18.00 Durbē, Skolas ielā 5.

No 9.00 līdz 16.00 Rēzeknē, pie veikala "Lidl", Atbrīvošanas alejā 125 - vakcinēšanās vakcīnbusā.

Sestdien, 8. janvārī:

- izbraukuma vakcinācija pa viensētām kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem Augšdaugavas novada Lauceses un Sventes pagastos;

- no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 Vecumniekos, Vecumnieku veselības centrā;

- no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00 Limbažu slimnīcā, Klostera iela 6A, Limbažos;

- no plkst. 9.00 līdz 15.00 Līvānos, Līvānu kultūras centrā, Rīgas ielā 105;

- no plkst. 9.00 līdz 14.00 Viļānos, kultūras namā, Kultūras laukumā 2 (vakcinācija gan bez pieraksta, gan ar iepriekšējo pieteikšanos pa tālruni 28662346).

No plkst. 9.00 līdz 16.00 Rēzeknē, laukumā pie bijušā teātra "Joriks" Latgales ielā 54 vakcinēšanās vakcīnbusā.

Svētdien, 9. janvārī, no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 Rēzeknē, stāvlaukumā pie kādreizējā universālveikala Latgales ielā 20 vakcinēšanās vakcīnbusā.

Izbraukuma vakcinācija notiek bez pieraksta, pēc dzīvās rindas principa. Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir), uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu, savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim – pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

Paplašinot vakcinācijas pieejamību, papildus jau esošajiem 11 pašvaldību vakcinācijas centriem (Aizkraukle, Alūksne, Bauska, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Madona, Rēzekne, Salaspils, Talsi, Tukums, Ventspils), tuvākajā laikā plānots atvērt vakcinācijas centrus Balvos, Dobelē un Līvānos, Smiltenē, Jēkabpilī, Jūrmalā, Ogrē un Valmierā, norādīja NVD.

Rīgā jau kopš 2021. gada nogales darbojas lielie vakcinācijas centri Ķīpsalā un ATTA Centrā, kā arī ir iespējams vakcinēties arī tirdzniecības centros esošajos vakcinācijas punktos un vakcinācijas punktos Rīgas apkaimē.