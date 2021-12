Šonedēļ Rīgā darbu uzsāk divi lielie vakcinācijas centri

Lai nodrošinātu vienmērīgu vakcinācijas pieejamību un arvien pieaugošo pieprasījumu pēc balstvakcinācijas, šonedēļ Rīgā darbu sāks divi lielie vakcinācijas centri, portālu "Delfi" informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) Vakcinācijas projekta nodaļā.

Kā informēja NVD, otrdien, 28. decembrī, no pulksten 9 būs atvērts lielais vakcinācijas centrs Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8), kas strādās katru dienu līdz pulksten 17. Savukārt ceturtdien, 30. decembrī, darbus sāks lielais vakcinācijas centrs "ATTA Centre" telpās. Vakcinācijas centrs "ATTA Centre" (Rīgā, Krasta ielā 60) strādās katru dienu no pulksten 9 līdz 17.

Abi lielie vakcinācijas centri nedarbosies 31. decembrī un 1. janvārī, savukārt 2022. gada 2. janvārī būs iespējams vakcinēties no pulksten 9 līdz 17.

Tāpat turpināsies arī līdz šim īstenotā pieeja ar iespēju vakcinēties tuvāk cilvēku ikdienas gaitām, piedāvājot iespēju vakcinēties tirdzniecības centru vakcinācijas punktos un Rīgas apkaimēs esošajos vakcinācijas punktos.

Gada pēdējā nedēļā, no 27. decembra līdz 30. decembrim vakcinācijas punkti Rīgā un novados strādās kā ierasts līdz šim, taču svētku dienās darbosies tikai atsevišķi punkti. Sākot no 2. janvāra, Rīgā vakcinācija būs pieejama tirdzniecības centros "Domina", "Akropole", "Dole", "Sāga" un vakcinācijas punktā Imantas tirgū.

Jēkabpilī, tirdzniecības centrā "Sēlija" vakcinācija būs iespējama arī Vecgada dienā (31. janvārī), Jaungada dienā un 2. janvārī laikā no pulksten 10 līdz 16.

Izvērtējot pieprasījumu un pieejamību vakcinācijai, jau tuvākajā laikā papildu jau plānots atvērt vēl papildu vakcinēšanās vietas pašvaldībās. Atsevišķās pašvaldībās tiks organizētas arī vienas dienas izbraukuma vakcinācijas. Vakcinācijas centri šobrīd darbojas Daugavpilī, Madonā, Jelgavā, Ventspilī, Tukumā, Alūksnē, Liepājā, Bauskā, Salaspilī, Jēkabpilī, Aizkrauklē, Rēzeknē un Talsos.

Gada pēdējās dienās atsevišķās vietās jau notiek arī izbraukuma vakcinācija. Trešdien, 29. decembrī, izbraukuma vakcinācija notiek Valmierā, Valmieras kultūras namā, kur vakcinēties varēs no pulksten 11 līdz 18. Trešdien izbraukuma vakcinācija notiks arī no pulksten 10 līdz 12 Augšdaugavas novada Višķu pagastā, Špoģu vidusskolas sporta zālē un no pulksten 15.30 līdz 17 Augšdaugavas novada Maļinovas pagastā, Maļinovas pagasta Jauniešu sabiedriskajā centrā, Skolas ielā 2.

Līdz 30. janvārim (ieskaitot) vakcinēties iespējams arī Rēzeknes vakcīnbusā (katru dienu no pulksten 9 līdz 16).

Pieteikties vakcinācijai var vietnē www.manavakcina.lv, zvanot pa tālruni 8989 vai pie sava ģimenes ārsta.