Šovakar pulksten 22 Latvijā stājas spēkā komandantstunda; aizliedz uguņošanu

Lai mazinātu Covid-19 vīrusa izplatīšanos, valdība trešdien, 30. decembrī, lēmusi ieviest komandantstundu jeb mājsēdi, kas paredz iedzīvotāju pienākumu atrasties savās dzīvesvietās brīvdienās un svētku dienās laikā no pulksten 22 līdz 5. Komandantstunda būs spēkā līdz 4. janvārim, kā arī nākamās nedēļas izskaņā, portāls "Delfi" uzzināja Valsts kancelejā (VK).

Dzīvesvietas atstāšana komandantstundas laikā pieļaujama tikai īpaši neatliekamos gadījumos. Atstājot dzīvesvietu, līdzi jābūt pašapliecinājumam, kurā norāda personas datus, dzīvesvietas adresi, pārvietošanās iemeslu, un pārvietošanās galamērķi. Ikvienam iedzīvotājam ir pienākums ņemt līdzi arī pasi vai ID karti.

Kā uzsver VK, arī Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs brīdinājis par Covid-19 plašākas izplatības risku tieši svētku laikā.

Latvijā turpina pieaugt inficēšanās ar Covid-19, stacionēto pacientu skaitam pat pārsniedzot 1000, kā rezultātā arvien plašāk jāierobežo citu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana. Lai vīrusa izplatību ierobežotu, ārkārtējā situācija ir pagarināta līdz 2021. gada 7. februārim.

Lai mazinātu iespēju Covid-19 pastiprinātai izplatībai svētku laikā, Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti palikt mājās, neuzņemt viesus un nedoties privātās vizītēs. Stingrākai kontrolei ir noteikts pārvietošanās ierobežojums brīvdienu un svētku dienu vakara un nakts stundām. No 30. decembra līdz 2021. gada 4. janvārim un no 8. janvāra līdz 10. janvārim laikā no pulksten 22 līdz 5 cilvēkiem jāievēro pienākums atrasties savā dzīvesvietā.

Šajās dienās tirdzniecības vietas, ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas un klātienes pakalpojumu sniedzēji darbu beidz ne vēlāk kā pulksten 21, lai darbinieki laikus varētu nokļūt dzīvesvietā. Savukārt degvielas uzpildes staciju darba laiks, avārijas un neatliekamu komunālo pakalpojumu sniegšanas laiks netiek ierobežots. Arī citi uzņēmumi var turpināt strādāt, nodrošinot darbības nepārtrauktību, tai skaitā, nodrošinot darbu maiņās, arī naktīs.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas laiks netiek ierobežots, taču minētajos datumos no pulksten 22 līdz pulksten 5 taksometru pakalpojumus vienatnē drīkst izmanto tikai, lai dotos uz darbu, ārstniecības iestādi, veterinārmedicīnas iestādi un atgrieztos mājās.

Dzīvesvietas atstāšana komandantstundas laikā pieļaujama tikai īpaši neatliekamos gadījumos. Atstājot dzīvesvietu vai darbavietu, līdzi jābūt brīvā formā uzrakstītam vai izdrukātam pašapliecinājumam, kurā norāda personas datus, dzīvesvietas adresi, pārvietošanās iemeslu, laiku un pārvietošanās galamērķi.

Pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontroli veiks Valsts policija. Par mājsēdes noteikumu vai citu ārkārtējās situācijas noteikumu pārkāpšanu paredzēts arī sods.

Par apliecinājuma aizpildīšanu plašāka informācija pieejama Valsts policijas tīmekļvietnē "vp.gov.lv" un vienotajā tīmekļvietnē "covid19.gov.lv".

Jau ziņots, ka, gatavojoties gadumijas brīvdienām, kad būs noteikta komandantstunda, policija sākusi mobilizēt spēkus, iepriekš žurnālistiem pastāstīja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.

Kā uzsvēra Ruks, šobrīd policija mobilizē visus iespējamos spēkus sadarbībā ar pašvaldību policijām, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts robežsardzi. "Valsts policijai svētku nebūs, cilvēki tiek atsaukti no atvaļinājumiem," komentējot tuvojošos gadu izskaņu, norādīja Valsts policijas priekšnieks.

Viņš aicināja visus rūpīgi izvērtēt brīvdienu plānus un atgādina, ka policijas mērķis nav sodīt.