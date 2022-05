Spāņu stiprais aizdevums Latvijai: 100 karavīri un zenītraķešu kupols, kāds sargā arī Vašingtonu

Latvijas gaisa telpā svētki – spēcīgs jaunpienācējs. Spānijas aizdotā zenītraķešu baterija ir kā kupols virs gaisa telpas. Raķetes var "nonest" gan lidmašīnas, gan helikopterus – jebko, kas ielido "zem kupola". Tādas sargā arī gaisa telpu virs Vašingtonas: pamudinājums to ieviešanai bija 11. septembra terorakts. Ja Lietuvā zenītraķešu baterija jau darbojas, Latvijā tāda parādīsies tikai šogad. Vai varēsim justies drošāk? Kā īsti aizlienētais jaunpienācējs sargās?

Kā strādā zenītraķetes

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) rezerves kapteinis Mārtiņš Vērdiņš Spānijas sabiedroto lēmumu Latvijā izvietot zenītraķešu bateriju salīdzina ar orķestri: "Iedomāsimies, ka mums Latvijā ir simfoniskais orķestris, kas sastāv no timpāniem, klarnetes un trijstūra. Pēc diviem gadiem plānojam pirkt kontrabasus. Pagaidām pēc orķestra īsti neskan, jo trūkst vairāku instrumentu. Tomēr mums ir draugi no citu valstu orķestriem, kas ir gatavi aizlienēt. Spānija Latvijai aizdos kontrabasus ar visiem to spēlētājiem."

NASAMS ir vidējās darbības aizsardzības sistēma, kas nozīmē: tā var izšaut vairāku desmitu kilometru augstumā. Kā "Delfi" stāsta NBS gaisa spēku mācību centra komandieris majors Modris Kairišs, ar vienu bateriju no Spānijas nepietiek, lai tās aizsardzība aptvertu visu Latviju, tomēr stratēģiski nozīmīgiem punktiem gan.