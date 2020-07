Spēcīgā lietus dēļ VUGD devies uz 50 izsaukumiem

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama 50 gadījumos, galvenokārt, Rīgā un Pierīgā, portāls "Delfi" uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

VUGD palīdzība bijusi nepieciešama, lai novāktu vēja lauztus kokus un zarus no ceļu braucamās daļas, 11 gadījumos – no novietotām automašīnām, piecos gadījumos no elektrolīniju vadiem, kā arī vienā gadījumā no dzīvojamās mājas jumta un šķūņa jumta.

Jau vēstīts, ka spēcīgo lietavu dēļ otrdien Rīgā pārplūda ielas, kā arī bija kavēta transporta kustība.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 82 izsaukumus – deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 69 uz glābšanas darbiem, bet četri izsaukumi bija maldinājumi.