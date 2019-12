Spēcīgais vējš izraisījis elektrotīkla bojājumus, ietekmējot elektroapgādi

Spēcīgais vējš, kas šobrīd Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē vēja brāzmas sasniedz spēku 24 - 27 m/s, ir radījis bojājumus arī AS "Sadales tīkls" elektrotīklam, kas atsevišķos novados ietekmē klientu elektroapgādi. Trešdien ap pulksten 18 elektroapgāde traucēta aptuveni 17 000 AS "Sadales tīkls" klientu visā Latvijā, informē uzņēmums.

Uzņēmums norāda, ka strādā pastiprinātā režīmā, lai elektroenerģijas piegādi klientiem atjaunotu pēc iespējas ātrāk. Elektrotīkla bojājumu novēršana norit sekmīgi un turpināsies diennakts tumšajā laikā.

Pirmie vēja izraisītie elektrotīkla bojājumi tika reģistrēti ap pulksten 13 Kurzemē un AS "Sadales tīkls" operatīvais personāls uzsāka darbu, lai pēc iespējas klientiem atjaunotu elektroapgādi. Darbs uzņēmumā norit pastiprinātā režīmā. Elektrotīkla bojājumu novēršanā ir iesaistītas 250 elektromontieru brigādes ar 690 darbiniekiem, mobilizētas speciālās tehnikas vienības. AS "Sadales tīkls" sazinās ar pašvaldībām, lai nodrošinātu operatīvu komunikāciju un elektroapgādes atjaunošanas gaitu.

Trešdienas vakarā ap pulksten 18 elektroapgāde ir traucēta aptuveni 17 000 AS "Sadales tīkls" klientu. Lielākā daļa no elektrotīkla bojājumiem ir reģistrēta Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē – Engures, Auces, Dobeles, Tukuma, Smiltenes, Valkas un Madonas novadā, tomēr arī citviet atbilstoši vēja pārvietošanās ceļam tiek reģistrēti elektrolīniju bojājumi. Vēja izraisītie elektrotīkla bojājumi nav lieli un AS "Sadales tīkls" personāls operatīvi veic to novēršanu. Daudzviet bojājumus izraisa vēja nolauzti koki un koku zari, kas krītot aizķēruši gaisvadu elektrolīnijas vadus un balstus.

Meteorologi prognozē, ka Kurzemē vējš vairs nepastiprināsies, savukārt tuvākajās stundās valsts centrālajos novados un Vidzemē vēja ātrums var pārsniegt 25 m/s. Ņemot vērā, ka vēja pierimšana gaidāma vēlu vakarā, AS "Sadales tīkls" turpina darbu pastiprinātā režīmā, sekojot līdzi vēja virzībai. Situācija elektroapgādē ir mainīga, jo bojāto elektrolīniju posmu pilnīga sakārtošana un atjaunošana ir sarežģīta un laikietilpīga un, lai novērstu reģistrētos elektrotīkla bojājumus, brigādēm nākas atslēgt papildus elektrolīniju posmus. Elektrotīkla bojājumu novēršana norit sekmīgi un turpināsies diennakts tumšajā laikā.

AS „Sadales tīkls" aicina iedzīvotājus netuvoties gaisvadu elektrolīnijām, ja tajās ir iekrituši koki vai ieķērušies koku zari, vai uz zemes nokritis pārtrūcis gaisvadu elektrolīniju vads, jo tuvošanās notikuma vietai var apdraudēt cilvēka dzīvību. Redzot šādu bīstamu situāciju, nekavējoties jāinformē AS "Sadales tīkls", zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot - 112, informē uzņēmumā.