SPKC aicina Ārlava-Talsi-Rīga autobusu pasažierus pievērst uzmanību veselībai

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināts Covid-19, 1. oktobrī braucis maršrutos Ārlava – Talsi, autobuss izbraucis no Rīgas 9:20 – Ārlavā 12:07 – Talsos 12:25, reisa Nr. 7947, AS "Talsu autotransports", kā arī reisā Talsi (12:50) – Rīga (15:00), reisa Nr.7951, AS "Talsu autotransports".

Visiem pasažieriem, kas brauca minētajos laikos un autobusos, jāseko līdzi savam veselības stāvoklim. Ja tiek novēroti saslimšanas simptomi, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāveic izmeklēšana uz Covid-19, informē SPKC.

Centrs atgādina, ka ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no 8:00 - 20:00, sestdienās laikā no 9:00-15:00 un svētdienās laikā no 9:00-12:00.

Tāpat SPKC atgādina, ka "šādos gadījumos ātrāk uzzināt, ka esi bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku, var palīdzēt lietotne "Apturi Covid". Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus".