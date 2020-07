SPKC aicina atsaukties autobusa Liepāja-Rīga 14. jūlija pasažierus; viņiem noteikta mājas karantīna

Saņēmuši informāciju par kādu autobusa Liepāja-Rīga pasažieri, kuram apstiprināta jaunā koronovīrusa izraisītā saslimšana Covid-19, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina atsaukties arī citus cilvēkus, kuri 14. jūlijā atradās tajā pat reisā. Pasažieris, kuram saslimšana atklāta, todien pulksten 16.25 pārvietojās ar autobusu maršrutā Liepāja – Saldus - Rīga (AS Nordeka, reisa Nr. 7937), informē iestāde.

SPKC uzsver, ka visiem pasažieriem, kas brauca minētajā reisā, tiek noteikta mājas karantīna, jāpaliek mājās un jāsazinās ar SPKC epidemiologu 67271738.

Tāpat arī iestāde atgādina, ka ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Uz to ir obligāti iepriekš jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no pulksten 8 līdz 20, sestdienās laikā no 9 līdz 15 un svētdienās laikā no 9 -12.

"Atgādinām, ka šādos gadījumos sabiedrībai un epidemiologiem kā papildus rīks darbam ir izveidota lietotne "Apturi Covid", lai ātrāk uzzinātu, vai esi bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušo. Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus," atgādina SPKC sabiedrisko attiecību pārstāve Ilze Arāja.