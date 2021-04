SPKC aicina autobusu Rīga – Suntaži un Suntaži – Rīga pasažieriem novērot savu veselību

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 2. aprīlī braucis autobusā no Rīgas līdz Suntažiem, bet 3. aprīlī – no Suntažiem līdz Rīgai, informē SPKC.

Ar Covid-19 saslimušais 2. aprīlī braucis ar autobusu Rīga – Suntaži – Madliena - Ērgļi (AS CATA nr. 7964), pulksten 10.40 no Rīgas līdz Suntažiem un 3. aprīlī ar autobusu Ērgļi – Suntaži – Sidgunda - Rīga (AS CATA nr. 7964), pulksten 15.40 no Suntažiem līdz Rīgai.

Visiem pasažieriem, kuri brauca minētajos datumos šajos maršrutos, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja tiek novēroti Covid - 19 infekcijai raksturīgi simptomi ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.

SPKC atgādina, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt, vai bijis kontakts ar Covid-19 slimnieku var palīdzēt lietotne "Apturi Covid". Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.

Arī pēc ārkārtējās situācijas beigām ir iespēja bezmaksas nodot Covid-19 analīzes, ja ir vērojami saslimšanas simptomi.