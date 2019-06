SPKC brīdina par pārmērīgas sauļošanās ietekmi uz ādas veselību

Svarīgi atcerēties par ietekmi uz ādas veselību un onkoloģisko slimību risku, ko izraisa pārmērīga uzturēšanās ultravioletajos (UV) staros, atgādina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti.

SKPC norāda - pirmais, ko pareizai ādas aizsardzībai pret UV starojumu ieteicams darīt, ir paskatīties spogulī, lai izvērtētu riskus. Ja cilvēkam ir ļoti gaiša āda, kas neiedeg, bet kļūst sarkana, gaiši vai rudi mati, gaišas acis, daudz vasaras raibumu vai dzimumzīmju, var uzskatīt, ka viņš ir riska grupā, atzīmē SPKC.

Tāpat, kā norāda centra speciālisti, ieteicams aptaujāt vecākus un vecvecākus par saslimstību ar ādas vēzi ģimenē. Ja kāds no radiniekiem ar to slimojis, pastāv lielāka iespēja saslimt ar ādas audzēju un attiecībās ar sauli jābūt piesardzīgākam. SPKC uzsver, ka īpaši bīstami ir saules apdegumi, kas palielina risku saslimt ar melanomu.

Centrā atgādina, ka vasarā no pulksten 11 līdz 15 jāizvairās no atklātiem saules stariem, jo dienas vidū saule ir visaktīvākā - Zemes virsmu sasniedz aptuveni 60% visa diennakts UV staru daudzuma. Ja iespējams, SPKC aicina āra aktivitātes un darbus plānot no rīta vai vakarā, kad ir vēsāks, dienas karstāko laiku pavadot ēnā vai iekštelpās.

Tāpat speciālisti norāda, ka, atrodoties saulē, ieteicams sevi pasargāt, valkājot vieglu, gaišu apģērbu, kas nekarsē, bet nosedz ķermeni. Savukārt galvassega palīdzēs izvairīties ne vien no UV starojuma, bet arī no infrasarkanajiem siltumstariem, novēršot karstuma dūrienu. Lai nepieļautu UV staru negatīvo iedarbību uz acīm, tostarp kataraktas veidošanos, jānēsā saulesbrilles ar UV staru filtru, aicina SPKC.

Esot saulē, jālieto saules aizsargkrēms vai losjons, norāda SPKC. Tos vislabāk esot iegādāties aptiekā, nevis pārtikas veikalā vai kioskā, savukārt bērniem jālieto speciāli viņiem paredzētie krēmi. Tos var lietot arī pieaugušie, taču darīt otrādi - bērniem lietot pieaugušajiem paredzētos - nav ieteicams, jo āda ir atšķirīga, skaidro speciālisti.