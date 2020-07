Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) nerekomendē doties uz 12 valstīm, kuru Covid-19 saslimšanas kumulatīvie rādītāji pārsniedz 25, liecina SPKC piektdien atjaunotā informācija.

SPKC nerekomendē doties uz valstīm, kuru kumulatīvie rādītāji ir virs 25, ņemot vērā 14 dienu kumulatīvo Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kā arī Šveicē un Apvienotajā Karalistē un citās atsevišķās valstīs.

Piektdien atjaunotais valstu saraksts liecina, ka sarkanajā zonā atrodas Luksemburga, kas ar rādītāju 243.3 ir pārliecinoša līdere. Otrajā vietā ar 75.1 ir Rumānija, ar 58.2 seko Andora. Savukārt Spānijas 14 dienu kumulatīvais saslimšanas rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 53.6. Bulgārijai, Beļģijai, Zviedrijai, Portugālei, Maltai, Monako, Čehijai un Horvātijai rādītājs ir zem 50.

Tāpat SPKC rekomendē izvērtēt brauciena nepieciešamību uz Šveici, Austriju un Franciju. Atgriežoties no šīm valstīm, pat ja tās ir šķērsotas tranzītā, obligāti jāievēro 14 dienu pašizolācija.

Ja atrodies pašizolācijā un valstij, no kuras atgriezies, kumulatīvais rādītājs 14 dienu laikā uz 100 000 iedzīvotāju vairs nepārsniedz 16, tad pašizolāciju drīkst pārtraukt, norāda SPKC.

Savukārt, atgriežoties no trešajām valstīm, 14 dienu pašizolācija ir jāievēro, ja atgriezies no Krievijas, Baltkrievijas, Austrālijas, Marokas un Kanādas, kā arī citām trešajām valstīm, kuras SPKC sarakstā nav minētas. Pašizolācija nav jāievēro, ja atgriezies no Gruzijas, Japānas, Jaunzēlandes, Ruandas, Dienvidkorejas, Taizemes, Tunisijas un Urugvajas.

Piektdien notikušajā attālinātajā mediju brīfingā SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs uzsvēra, ka saslimšanas gadījumu statistika pasaules valstīs neizraisa optimismu, ka Covid-19 saslimšana pasaulē drīz beigsies, jo ir vērojams saslimušo skaita pieaugums gan ASV, gan atsevišķās Eiropas valstīs.

Analizējot Latvijas Covid-19 saslimšanas rādītājus, Perevoščikovs norādīja, ka deviņi no divpadsmit šonedēļ konstatētajiem saslimšanas gadījumiem ir saistīti ar ārvalstīm. Viņš skaidroja, ka četri inficējušies ārzemēs, divi norāda uz nepārprotamu saiti ar cilvēkiem, kuri jau saslimuši jeb saslimušas kontaktpersonas. Kā arī bijuši vēl divi saslimšanas gadījumi, kas varētu būt saistāmi ar kontaktu ar citiem saslimušajiem, kas jau ir atgriezušies atpakaļ ārzemēs.

"Latvija joprojām ir viena no drošākajām valstīm Eiropas Savienībā," norādīja Perevoščikovs. SPKC dati liecina, ka Latvijā 14 dienu kumulatīvā incidence ir 2.6.

Tāpat Perevoščikovs norādīja, ka ir bijuši gadījumi, kad cilvēki atbrauca no valstīm, no kurām vajadzēja ievērot pašizolāciju, bet to nedarīja. Tāpat ir bijuši arī gadījumi, kad atbrauc no relatīvi zema riska valsts, bet saslimst.

Attiecībā uz tām valstīm, kas tuvinās riska rādītājiem (16), vajag sekot līdz situācijai, ja ir tuvākajā laikā plānots turp doties, ieteica Perevoščikovs.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā miris vēl viens Covid-19 pacients, mirušo skaitam valstī sasniedzot 32. Mirušais bija vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem, un bija kontaktējies ar radinieku, kas atgriezies no ārvalstīm.

Pagājušajā diennaktī kopumā veikti 1473 Covid-19 testi un reģistrēti trīs jauni saslimšanas gadījumi, informēja SPKC.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka viens saslimušais iebraucis no valsts, kurā saslimstības rādītājs ir virs 25, viens atgriezies no valsts, kurā saslimstības rādītājs zem 16, bet vēl viens saslimušais bija kontaktējies ar cilvēku, kas iebrauca no valsts, kur saslimstības rādītājs ir zem 16.

Aizvadītajā diennaktī pa vienam Covid-19 gadījumam konstatēts Jūrmalā, kā arī Gulbenes un Ādažu novados, liecina SPKC apkopotie dati.

Saslimušie ir vecuma grupās no desmit līdz 19 gadiem, no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem.

Latvijā kopā veikti 198 508 izmeklējumi, saslimusi 1231 persona un 1052 izveseļojušās, 32 mirušas.

Pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Kopā stacionāros ārstējas četri pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu.

Kopā no stacionāra izrakstīts 191 pacients, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.