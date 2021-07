SPKC vadītājas Gavares atalgojums pērn audzis par aptuveni 40%

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) direktores Ivetas Gavares atalgojums SPKC pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, audzis par 41,7%, liecina Valsts ieņēmumu dienesta publiskotā amatpersonas deklarācija.

2020. gadā kopējais Gavares atalgojums SPKC bija 51 827 eiro. Savukārt vēl pirms gada no SPKC viņa saņēma 36 572 eiro.

SPKC direktore ir arī pasniedzējs Rīgas Stradiņa universitātē (RSU). No RSU viņa saņēma kopumā 119 eiro. Tāpat viņa ir saņēmusi 592 eiro no SIA "Tavex" par īpašuma pārdošanu, kā arī 20 eiro no uzkrājumiem bankā "Citadele".

Gavare ir deklarējusi peļņu 40 000 eiro apmērā par nekustamā īpašuma pārdošanu.

Viņai ir bezskaidras naudas uzkrājumi vairāk nekā 20 200 eiro apmēra, kā arī ir parādsaistības 22 637 eiro apmērā.

SPKC direktorei pieder dzīvoklis Rīgā.