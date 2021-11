Sporta klubiem darbs arī pēc mājsēdes būs ļoti izaicinošs, domā asociācijā

Lai arī sporta klubiem solīts, ka tie pēc 15. novembra varēs atsākt darbu "zaļajā" režīmā, darbs nozarē joprojām būs ļoti izaicinošs, atzina Latvijas Veselības un fitnesa asociācijas (LVFA) vadītājs un valdes loceklis Gints Kuzņecovs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņš pastāstīja, ka trešdien nozares pārstāvjiem bijusi tikšanās ar Veselības ministrijas atbildīgajām amatpersonām, un solīts, ka pēc 15. novembra, kad plānots pārtraukt Covid-19 izplatības dēļ ieviestos īpaši stingros ierobežojumus, sporta klubi varēs strādāt ar līdzīgiem ierobežojumiem kā iepriekš. Proti, tie varēs strādāt tikai "zaļajā" režīmā, kas nozīmē, ka tos apmeklēt un tajos strādāt varēs tikai personas ar derīgu Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu.

Vienlaikus vismaz līdz ārkārtējās situācijas beigām jeb līdz nākamā gada 11. janvārim spēkā būs arī prasība nodrošināt ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus uz vienu apmeklētāju, kā arī būs ierobežots darba laiks. Tāpat pēc 15. novembra brīvdienās nevarēs strādāt tie sporta klubi, kuri atrodas tirdzniecības centros un nav ar atsevišķu ieeju, jo brīvdienās un svētku dienās ārkārtējās situācijas laikā pēc 15. novembra varēs strādāt tikai pirmās nepieciešamības preču veikali.

Pēc Kuzņecova teiktā, vairumā nozarē strādājošo uzņēmumu pašreiz ar derīgu Covid-19 sertifikātu ir visi darbinieki, bet atlikušajā daļā – aptuveni 95% no strādājošajiem.

Tai pat laikā viņš atzina, ka Covid-19 krīzes laikā nozare ir zaudējusi vairākus speciālistus, un, pēc asociācijas aplēsēm, pašreiz aptuveni 30% no treneriem varētu strādāt tā dēvētajā pelēkajā zonā. Tas gan neesot saistīts tikai ar nevēlēšanos vakcinēties, bet arī ar vēlmi nopelnīt.

"Un tad ir tādi, kas sporto kaut kur vai nu parkos vai sporta zālēs ar aizlīmētiem, melniem logiem, kur pavisam noteikti netiek ievērotas nekādas epidemioloģiskās drošības prasības. Covid-19 krīze mūsu nozarē diemžēl ir veicinājusi ēnu ekonomiku," teica Kuzņecovs.

Viņš sacīja, ka nozare, protams, cer uz klientu skaita palielināšanos, tomēr vēlreiz atzīmēja, ka sporta klubi nav ierobežoti tikai vakcinācijas prasības dēļ, un par atgriešanos pirmskrīzes līmenī vēl nevarot būt ne runas. Tostarp esot tādi sporta klubi, kas Covid-19 krīzes ietekmē savu darbību izlēmuši pārtraukt. "Ir daži, kuri plāno kaut ko attīstīt, bet ne ilgtermiņā," situāciju raksturoja asociācijas vadītājs.

Kuzņecovs gan atzina, ka šo ierobežojumu laikā, atšķirībā no iepriekšējiem periodiem, nozarei beidzot ir normāla diskusija ar valsti.

"Tomēr kopumā nevienu brīdi neesam elpojuši brīvi. Visu laiku esam zem ūdens, dabūjām mazu malku gaisa, bet arī turpmākais laiks būs ļoti izaicinošs," sacīja Kuzņecovs.

Tikmēr "Lemon Gym" Latvijas reģiona vadītājs Jevgenijs Beļakovs norādīja, ka sporta klubu darbība bija atkal atsākusi "iet kalnā", jo rudens un ziema ir pieprasītākā sezona fitnesa zāļu darbībā, tomēr stingrie ierobežojumi atkal lēno izaugsmi apstādinājuši.

"Tagad skatīsimies. Labi, ka pārtraukums nebūs tik garš. Cerams, ka pēc 15.novembra varēsim strādāt bez pārtraukuma," sacīja Beļakovs.

Pēc viņa teiktā, pašreiz ar derīgiem Covid-19 sertifikātiem ir visi "Lemon Gym" darbinieki un treneri. Vienlaikus aptuveni 30% darbinieku un treneru vakcinācijas prasības dēļ darbu "Lemon Gym" izvēlējušies vairs neturpināt.

Beļakovs sacīja, ka arī līdz 21. oktobrim, kad sporta klubi varēja strādāt "zaļajā" režīmā, apmeklētāji pārsvarā nākuši ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem, bet ar negatīviem testiem bijuši tikai aptuveni 5%. Tādējādi arī pēc 15. novembra, kad sporta klubus būs ļauts apmeklēt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, bet ne derīgu negatīvo testu, "Lemon Gym" neprognozē strauju klientu skaita palielināšanos, tomēr atvērt plānots visas sešas uzņēmuma sporta zāles.

Savukārt "MyFitness" vadītāja Inna Alne pastāstīja, ka "MyFitness" komandā darbojas vairāk nekā 200 darbinieku, un vakcinācijas aptvere treneru vidū ir 100%, bet starp pārējiem darbiniekiem – 99%. Uzņēmumam arī neesot informācija, ka pēc 15. novembra kāds no darbiniekiem varētu pārtraukt darba attiecības.

Viņa norādīja, ka pandēmijas laiks licis cilvēkiem vairāk aizdomāties par to, cik būtiski ir rūpēties par savu veselību preventīvi.

"Fiziskās aktivitātes ir viens no veselības priekšnoteikumiem. No savas puses cenšamies nodrošināt drošu treniņu vidi, tāpēc sliecamies uz to, ka ilgtermiņā pakāpeniski apmeklētāju skaits pēc atkal atvēršanās varētu pakāpeniski pieaugt," sacīja Alne.

Līdz 21. oktobrim, kad stājās spēkā īpaši stingrie ierobežojumi, "zaļajā" režīmā bija atvērti visi 12 "MyFitness" sporta klubi.

Jau vēstīts, ka no 21. oktobra līdz 15. novembrim Latvijā spēkā ir stingri Covid-19 ierobežojumi. Tostarp šajā laikā klātienē nav pieejami pakalpojumi, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm un derībām, atrakcijām (tostarp akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos), skaistumkopšanu un labsajūtu, aktīvo atpūtu, fiziskajām aktivitātēm un sportu, tūrismu, foto pakalpojumiem, klātienes konsultācijām, kolektīvām medībām.

Tāpat ziņots, ka Covid-19 dēļ valstī izsludinātā ārkārtējā situācija ir spēkā līdz nākamā gada 11. janvārim.