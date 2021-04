Sporta pils mazdārziņu projektā noslēgti 140 līgumi ar pagaidu dārzu īrniekiem

Sporta pils teritorijas mazdārziņu projektā patlaban noslēgti 140 līgumi ar pagaidu dārzu īrniekiem, sacīja projekta idejas autore Renāte Prancāne.

Viņa stāstīja, ka Sporta pils dārzu projekts patlaban gatavojas pirmajai dārzkopības sezonai un pašreiz slēgti jau 140 līgumi ar pagaidu dārzu īrniekiem. Vienlaikus teritorijā ir atvesti "Kronus" materiāli, no kuriem tiks gatavotas vairāk nekā 600 dārzu dobes un sarūpēta "Eko Zeme" augsne dārzu pildīšanai.

Tāpat Prancāne norādīja, ka tiek plānotas pirmās talkas, kuru laikā dārznieki paši iekārtos savus dārzus. Viņa arī piebilda, ka līdz dārza sezonas atklāšanai notiek aktīva saziņa ar kopienas biedriem, izmantojot tiešsaistes platformas, lai pārrunātu un plānotu tālāko projekta norisi un attīstību.

Vaicāta par sabiedrības interesi par dārzu īres iespējām, Prancāne minēja, ka "interese par projektu ir, mūsuprāt, liela". Viņa pauda, ka kopš pieteikšanās sākšanas 1. janvārī uz dārziņiem, kuri vēl bija brīvi, tika saņemti vairāk nekā 100 pieteikumi.

"Un vēl ik dienas saņemam e-pastus ar vēlmi īrēt dārzu," piebilda projekta idejas autore, skaidrojot, ka janvārī pieteikšanās izsludināta uz aptuveni 40 brīvajām vietām, jo iespēju īrēt pirmos 100 mazdārziņus saņēma kopienas biedri, kuri piedalījās pērn organizētajās talkās.

Vienlaikus, pēc Prancānes stāstītā, Rīgas dome patlaban projektu atbalstījusi vien idejiskā līmenī.

"Diemžēl pagaidām esam saņēmuši idejisku atbalstu, bet ne finansiālu, bet ceram, ka mums izdosies aktualizēt urbāno dārzkopību Rīgā un ar pašvaldības atbalstu to attīstīt, lai šādu projektu Rīgā būtu vairāk," uzsvēra Prancāne.

Jau ziņots, ka "Sporta pils dārzi" ir rīdzinieku veidots bezpeļņas projekts ar mērķi atvērt pašlaik neizmantoto Sporta pils teritoriju un nodot to pilsētnieku lietošanā. Teritorijas attīstības starpposmā no 2020. līdz 2023. gadam šeit atradīsies 150 īrei pieejami pilsētas mazdārziņi, kā arī ziedu pļavas dažādām kultūras un izglītības aktivitātēm.

Projekta iecere ir veicināt Rīgas iedzīvotāju pašorganizēšanos un dalību savas pilsētas labiekārtošanā, radīt veselīgu dzīvesveidu veicinošu un priekpilnu vidi, kā arī nodrošināt laikmetīgu brīvā laika pavadīšanas veidu un vietu.

Teritorija būs publiski pieejama un tajā atradīsies arī atpūtas zona, līdz ar to cilvēki varēs to apmeklēt, arī neīrējot dārziņu. Lai izvairītos no nelūgtiem viesiem, naktī teritorija būs slēgta.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, teritorijas īpašniece "Rotermann Latvia" pieder Igaunijā reģistrētai kompānijai "Invest Aktsiaselts". Uzņēmums reģistrēts 2006. gadā. Pagājušo gadu tas noslēdza ar 88 100 eiro apgrozījumu un 30 000 eiro zaudējumiem.

"Rotermann Group" Rīgas Sporta pili nopirka 2007. gadā, iegādājoties Andra Šķēles meitām piederošo uzņēmumu SIA "Centra attīstības uzņēmums" un SIA "Projekts DM" kapitāla daļas. Darījuma summa netika atklāta, bet tika sniegta informācija, ka projektā plānots investēt vairāk nekā 100 miljonus eiro.

Nacionālo sporta bāzi nojauca 2008. gadā, lai tās vietā celtu biznesa zonu, taču projekts joprojām nav īstenots.