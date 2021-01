Sporta skolu finansējumu valsts šogad nepalielina

Pēdējo četru gadu laikā sporta skolu audzēkņu skaitam pieaugot līdz 42 tūkstošiem, palielinās arī sporta skolu skaits. Piemēram, šogad Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) saņēma iesniegumus par finansējuma piešķiršanu no piecām sporta skolām. Tiesa, lai gan sporta skolu un to audzēkņu skaits pieaug, šogad tam atvēlētais finansējums nav palielināts.

Šobrīd kopējais sporta skolām atvēlētais finansējums veido vairāk nekā pusi no kopējā sporta budžeta jeb 51,59% no valsts sporta budžeta izdevumiem. "Tas ir kopīgs valsts un pašvaldību jautājums - ko un cik lielā apmērā var nodrošināt katra no iesaistītajām pusēm, zinot, ka šobrīd obligātās izglītības kvalitatīva procesa nodrošinājumam nepieciešami papildieguldījumi no valsts," medijus preses paziņojumā informēja IZM.

Vienlaikus jānorāda, ka kopējais piešķirtais valsts dotāciju apmērs profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm treneru algām kopš 2018. gada, kad tas bija 14 666 398 eiro, ir palielinājies, šogad sasniedzot 17 107 300 miljonus eiro.

Profesionālās ievirzes izglītība ir brīvprātīga, sporta skolas dibina, reorganizē, likvidē un uztur pašvaldības vai privātais dibinātājs, saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju un IZM.

Pašvaldībām, kas dibina sporta skolas, ir iespēja trūkstošo finansējumu nodrošināt pašu spēkiem, skaidroja ministrijā.

IZM norāda, ka pašvaldības savu sporta skola uzturēšanā un attīstībā iegulda ievērojamus līdzekļus. "Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, analizējot sporta finansējuma struktūru, konstatēts, ka pašvaldības kopumā sporta skolām un interešu izglītībai novirza 24 810 945 eiro, tajā skaitā sporta skolu treneriem – 4 081 340 eiro, administrācijai – 8 173 396 eiro, infrastruktūrai – 7 790 775 eiro un audzēkņu dalībām sacensībās – 4 579 663 eiro (LPS dati par 2019.gadu)," norādīja IZM.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas īsteno 86 sporta skolas, 42 262 bērni trenējas 38 sporta veidos. "Sporta skolu uzdevums ir sagatavot jaunos sportistus, tātad – darbs ir vērsts, lai sasniegtu pēc iespējas augstākus sportiskos rezultātus. Absolvējot sporta skolu, jaunieši saņem apliecību par valsts akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības ieguvi," atgādināja ministrija.