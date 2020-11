Ir pagājušas 47 dienas kopš advokāta un uzņēmēja Pāvela Rebenoka (40) slepkavības. Kapavieta Pokrova kapos slīgst rožu un citu izsmalcinātu ziedu klēpjos, deg sveces. Uz "Delfi" jautājumu, vai kriminālprocesā kādam ir piemērots aizdomās turētā statuss, Valsts policija izmeklēšanas interesēs komentārus nesniedz. Rebenoka draugs un kolēģis Mārtiņš Krieķis jau nākamajā rītā pēc nozieguma izsludināto atlīdzību informācijas sniedzējiem par slepkavām ir dubultojis līdz 40 000 eiro, taču vērtīgas ziņu nav saņēmis. Pāvela dzīvesbiedrs Ingus Balandins viņa grāmatas no Langstiņu mājas pārved uz Rīgas centru, jo nespēj tur vairs dzīvot pēc uzbrukuma un drauga nonāvēšanas viņa acu priekšā.

Pāvels Rebenoks savas dzīves 40 gadus nodzīvoja strauji un spoži, izvirzīdams un sasniegdams pārsteidzošus mērķus gan advokatūrā, gan politikā, gan uzņēmējdarbībā, un tas ļāva viņam dzīvot "luksusa dzīvi", ko regulāri pavadīja arī fotogrāfijas sociālajos tīklos ar zīmola apģērbiem, pozējot uz jahtas, motocikla vai smalkā auto. Kas no tā visa kādam traucēja tik ļoti, lai nonāktu līdz slepkavībai, kas izcēlās ar lielu nežēlību, var tikai minēt. Šajā rakstā "Delfi plus" iezīmēs Rebenoka dzīves ceļu, pievēršoties viņa kā advokāta un uzņēmēja lomām, politikas nozīmei viņa dzīvē. Atmiņās dalījās Rebenoka dzīvesbiedrs Ingus Balandins, kolēģi un arī viņa biedri – augsta līmeņa politiķi no dažādām partijām, arī "Jaunā laika", kura dibināšanā Rebenoks bija iesaistīts.

Tie, kas Pāvelu satika agrā jaunībā, atceras ļoti klusu, pieklājīgu, ārkārtīgi centīgu zēnu, kuram prognozēja labu politisko karjeru. Tuvākie draugi un kolēģi Pāvelu raksturo kā mērķtiecīgu un iedvesmojošu. "Pāvels nebija ietekmējams," saka advokātu biroja "Rebenoks & Vilders" jurists Mārtiņš Krieķis. Viņš ar Pāvelu jau gadiem strādāja kopā, ārēji radot iespaidu par krasi atšķirīgiem cilvēkiem: Mārtiņš bija sliktais, bet Pāvels – samierinātājs. Izvēloties klientus, Rebenokam patika skaļi vārdi, tāpat viņš nebaidījās no lietām, kas saistītas ar lielu naudu, lai gan bieži vien tas nozīmē arī lielu risku. Mērķtiecīgā un ļoti nežēlīgā slepkavība vedina domāt, ka kādu ļoti būtisku risku Pāvels, visticamāk, nepamanīja.