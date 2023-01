'Sprādzienbīstamā' VM un divās ministrijās sašķeltā VARAM – kas ir to jaunie vadītāji

Darba cēliens jaunieceltajiem ministriem iesācies braši. To signalizē viņu darba grafiks, kuros vien knapi izdodas iestarpināt laiku intervijām ar portālu "Delfi". Kādam intervijas vārdā nācās upurēt pusdienlaiku, cits nu žurnālistiem ir sazvanāms gandrīz tikai naktīs. Veselības ministrija (VM), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kā arī jaunizveidotā Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) uz pārējo fona izceļas ar to vadītājiem – lai arī daži politikai iepriekš bija pietuvināti, lielā politiskā skatuve viņiem ir jauna.

"Sprādzienbīstamā sektora" vadītāja Meņģelsone



Jaunieceltā veselības ministre Līga Meņģelsone līdz šim aktīvajā politikā nebija darbojusies, taču ar augstākā līmeņa politiķiem nācies sadarboties, lobējot darba devēju intereses. Viņas kļūšana par ministri ir vēlēšanās nestartējušā Apvienotā saraksta (AS) "lokomotīves" Ulda Pīlēna pirksts. Ar Pīlēnu gan ceturtdienas laikā portālam "Delfi" sazināties neizdevās.

Saņemot aicinājumu uz šo amatu, Meņģelsonei nebija daudz laika domāt. Tāpēc arī pašas vērtējums par to, vai viņas nostāja saskan ar AS ideoloģiju, izpalika. Arī par to, vai pēcāk viņa apsver iespēju kādai partijai pievienoties, pagaidām nedomā. "Šobrīd ir tik daudz darba," viņa nosaka. To rāda arī viņas dienas grafiks. Piemēram, iepriekšējā dienā Meņģelsone interviju portālam "Delfi" par citu tematu bija gatava sniegt tikai pulksten pusvienpadsmitos vakarā – tikai tad izdevies izbrīvēt desmit minūtes telefonsarunai.