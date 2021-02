Pēc šīs sniegotās ziemas Rīgas dome meklēs iespēju mainīt ielu apsaimniekošanas sistēmu. 26. februārī pulksten 14 raidījumā "Spried ar Delfi" uz jautājumiem par iespējamām izmaiņām ielu apsaimniekošanā ziemā atbild Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis (JV). Viņu iztaujā Aigars Lazdiņš un "Delfi" žurnāliste Marta Sondare.

Amatpersonas atzinušas, ka kopumā situācija Rīgā ar ielu un ietvju tīrīšanu bijusi slikta. Vicemērs Vilnis Ķirsis skaidro, ka no pašvaldības puses par ielu tīrīšanu Rīgā atbild Satiksmes departaments, Kapsētu pārvalde, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde, trīs izpilddirekcijas, "Rīgas satiksme", "Rīgas meži" un "Rīgas namu pārvaldnieks". Savukārt par piegulošajām teritorijām atbild arī nekustamā īpašuma īpašnieki. Turklāt esot jāņem vērā, ka katrai no šīm iestādēm ir sava kompānija, ar kuru ir noslēgts līgums, un daļai ir apakšuzņēmēji.

Līdz ar to bieži vien par atsevišķu ielu daļām atbild dažādi uzņēmumi, kuri sniegu nostumj no savas daļas uz citu, vaino viens otru, bet ielas paliek netīrītas. Kādi pasākumi paredzēti, lai situāciju mainītu, par to plašāk raidījumā "Spried ar Delfi".

