ST tiesneša amata kandidāte Briede: likumdevējam gadās pārkāpt 'sarkanās līnijas'

Latvijas likumdevējam dažādu iemeslu dēļ ir gadījies pārkāpt "sarkanās līnijas" un pieņemt tādas normas, kuras neatbilst Satversmei, Tieslietu padomes sēdē izteicās Satversmes tiesas (ST) tiesneša amata kandidāte Jautrīte Briede.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Briede uzsvēra, ka likumdevējs primāri ir tauta un tauta ir pilnvarojusi Saeimu, lai tā viņu pārstāv. Tomēr deputāti dažreiz pārkāpjot "sarkanās līnijas" un "rīkojas nesmuki". Kā pēdējo lielāko šādu "sarkano līniju" pārkāpumu Briede nosauca bijušās ST priekšsēdētājas Sanitas Osipovas neievēlēšanu par Augstākās tiesas (AT) tiesnesi.

"Manuprāt, no likumdevēja puses tas bija necienīgi, jo Osipova bija pelnījusi kļūt par AT tiesnesi," vērtēja Briede. Neskatoties uz to, ka likumdevējs dažreiz pārkāpj "sarkanās līnijas", Briedes ieskatā, dialogs starp likumdevēju un tiesu varu Latvijā ir labs.

Viņa uzskata, ka ST likvidācija būtu nepareizs lēmums, jo tā ir radījusi līdzsvaru starp likumdevēju un tiesu varu. "Tas nebūtu prettiesiski, bet būtu ļoti nelietderīgi," komentēja Briede.

Briede uzsvēra, ka sākumā viņa nejutās droša, vai vēlas piekrist kandidēt uz ST amatu, jo jau 19 gadu strādā par AT tiesnesi un viņai šis darbs patīk. "Tas ir ilgs laiks un es nodomāju, ka, iespējams, esmu aizsēdējusies un ir laiks izkāpt no komforta zonas," savu lēmumu kandidēt skaidroja Briede, papildinot, ka viņa ir pārliecināta, ka atbilst visām ST tiesneša amatam izvirzītajām prasībām.

Jau vēstīs, ka partiju apvienību "Attīstībai/Par!" un "Jaunās vienotības" Saeimas deputāti ST tiesneša amatam izvirzījuši AT tiesneses Briedes kandidatūru. Citi kandidāti pieteikti nav.

Par Briedes izvirzīšanu parakstījušies deputāti Juris Pūce (AP), Inese Voika (AP), Ainars Latkovskis (JV), Inese Lībiņa-Egnere (JV), Andrejs Judins (JV), Vita Anda Tērauda (AP), Krista Baumane (AP), Dace Rukšāne-Ščipčinska (AP), Andris Skride (AP) un Marija Golubeva (AP).

Briede ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore, AT jeb Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore jeb tiesnese. Kandidāte ir Satversmes komentāru un Administratīvā procesa likuma komentāru, kā arī daudzu zinātnisku publikāciju autore un līdzautore, teikts deputātu pieteikumā.

AT senatore arī bijusi "ad hoc" tiesnese vairākās ar Latviju saistītajās lietās Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Jau vēstīts, ka ST tiesneša pilnvaras beigušās Daigai Rezevskai, tāpēc parlamentā plānots rīkot jauna tiesneša vēlēšanas.