ST vadīs līdzšinējā priekšsēdētājas vietniece Osipova

Satversmes tiesas (ST) tiesneši šodien vienbalsīgi ievēlēja līdzšinējo tiesas priekšsēdētājas vietnieci Sanitu Osipovu par jauno ST priekšsēdētāju. Atbilstoši likumam viņa ievēlēta uz trīs gadiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Osipova bija vienīgais kandidāts uz amatu.

ST priekšsēdētāja pienākumos ietilpst tiesas administratīvā darba organizēšana, tiesas sēžu vadīšana, kā arī tiesas pārstāvniecība nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Vēlēšanas notika atklātā tiesas sēdē.

ST priekšsēdētāju uz trim gadiem no sava vidus ievēlē ST tiesneši, aizklāti balsojot, ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu.

Osipova ST tiesneša amatā tika apstiprināta 2011. gadā, kas nozīmē, ka nākamgad viņas tiesneša pilnvaru termiņš beidzas.

Osipova ir dzimusi 1968. gadā. 1991. gadā viņa absolvēja Latvijas Universitātes (LU) Juridisko fakultāti, kur 1998. gadā ieguvusi arī doktora grādu, aizstāvot disertāciju "Lībekas pilsētas tiesības un to ietekme Hanzas savienības pilsētās".

ST mājaslapā lasāms, ka no 1991. līdz 2001. gadam Osipova strādājusi LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un politisko zinātņu katedrā – līdz 1998. gadam kā asistente un lektore, bet vēlāk kā docente. No 1998. līdz 1999. gadam vadījusi arī Tiesību katedras darbu Biznesa augstskolā "Turība". Savukārt no 1999. līdz 2001. gadam bijusi Biznesa augstskolas "Turība" Juridiskās fakultātes dekāne un asociētā profesore. No 2001. gada līdz apstiprināšanai ST tiesneša amatā Sanita Osipova bija Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītāja un asociētā profesore šajā katedrā. 2006. gadā ievēlēta par profesori.

Jau vēstīts, ka šā gada 2. oktobrī līdzšinējai ST priekšsēdētājai Inetai Ziemelei bija pēdējā darba diena ST.

Viņa 2. septembrī tika iecelta Eiropas Savienības Tiesas (EST) tiesneša amatā uz atlikušo bijušā EST tiesneša Egila Levita pilnvaru termiņu – līdz 2024. gada 6. oktobrim.

ST priekšsēdētāja pienākumus uz laiku pildīja līdzšinējā Ziemeles vietniece Osipova.