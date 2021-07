Stacionēto Covid-19 pacientu skaits bez būtiskām izmaiņām

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī ievietoti pieci Covid-19 pacienti un septiņi no tām izrakstīti, bet kopējais Covid-19 pacientu skaits slimnīcās ir sarucis no 57 līdz 55, liecina Nacionālā veselības dienesta sniegtā aktuālā informācija.

Patlaban 43 Covid-19 pacienti slimnīcās ārstējas ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 12 pacienti slimnīcās ārstējās ar smagu slimības gaitu, kas ir par diviem pacientiem mazāk nekā aizvakar. Tādējādi 21,8% stacionēto pacientu šobrīd ir ar smagu slimības norises gaitu.

Kopumā līdz šim no stacionāriem izrakstīti 14 325 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 62 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un reģistrēti divi ar šo slimību saistīti nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra sniegtā informācija.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs pēdējās diennakts laikā atkal ir nedaudz paaugstinājies – no 28,5 līdz 29,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikts 6771 Covid-19 izmeklējums, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 0,9%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts kopumā 138 300 cilvēkiem, bet miruši 2549 ar šo slimību sasirgušie.

Viens no aizvadītājā diennaktī ar Covid-19 saistītais mirušais bijis vecumā no 40 līdz 49 gadiem, savukārt otrs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā Latvijā konstatēti 553 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību jau pārslimojušiem.