Stacionēto Covid-19 slimnieku skaits sasniedzis 1180

Aizvadītajā diennaktī stacionāros no jauna ievietoti 136 jauni Covid-19 inficētie, no tiem trīs – pārvesti, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Kopā stacionāros ārstējas 1180 pacienti: 1114 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 66 ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīts 71 pacients (tajā skaitā, 3 pārvesti) – kopā 3608.

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī veikti 5896 Covid-19 testi, reģistrēti 568 jauni saslimšanas gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Saņemti ziņojumi par 12 mirušajiem (viens cilvēks vecumā no 40-45 gadiem, viens vecumā no 50-55 gadiem, četri vecumā no 70-80 gadiem, četri vecumā no 80-90 gadiem, divi vecumā no 90-95 gadiem).

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 9,6%.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 42 497 cilvēki.