Staķa biroju vadīs Evija Celma

Ja mēra amatā apstiprinās Mārtiņu Staķi (APP), viņa biroju vadīs līdzšinējā IT Izglītības fonda - Start(IT) izpilddirektore Evija Celma, pastāstīja pats Rīgas mēra amata kandidāts.

Jau vēstīts, ka darba nedēļas izskaņā piektdien, 2. oktobrī, darbu sāk jaunais Rīgas domes sasaukums. Pulksten 10 jaunievēlētā dome sanākusi uz pirmo sēdi. Tās laikā tiek iztaujāts Rīgas mēra amata kandidāts – Staķis.

Staķis uzklausīšanā informēja, ka viņam būs pieci padomnieki, domes priekšsēdētāja vietniekam Vilnim Ķirsim (V) – trīs, Edvardam Smiltēnam (NA/LRA) – divi, Lindai Ozolai (JKP) – viens.

Plānots, ka Staķa biroju vadīs līdzšinējā IT Izglītības fonda – Start(IT) izpilddirektore Celma.

Savukārt viņa padomnieks komunikācijas jautājumos būs bijušais žurnālists Aleksis Zoldners, padomniece Rīgas domes jautājumos – Ieva Graudiņa, padomniece jautājumos par sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un apkaimēm būs Vladislava Šķēle, kura arī kandidēja Rīgas domēs ārkārtas vēlēšanās, taču neveiksmīgi. Savukārt juridiskajos jautājumos padomus sniegs Dace Spaliņa.

Vēstīts, ka pēc ārkārtas vēlēšanām par koalīcijas izveidošanu vienojās četri Rīgas domē ievēlētie politiskie spēki: partiju apvienība "Attīstībai/Par!" un partija "Progresīvie" (APP), "Jaunā vienotība" (JV), Jaunā konservatīvā partija (JKP) un "Nacionālā apvienība"/"Latvijas reģionu apvienība" (NA/LRA). Partijas arī vienojās, ka par mēru virzīs Mārtiņu Staķi (APP).

Tāpat jaunās vietvaras koalīcija vienojās par trim vicemēriem: Ķirsi no JV, Smiltēnu no NA/LRA un Ozolu no JKP. Ķirsis būs atbildīgs par satiksmes infrastruktūras jautājumiem. Smiltēns, kuru vēlāk nomainīs Einārs Cilinskis, atbildēs par Rīgas un Pierīgas jautājumiem. Savukārt Ozola būs atbildīga par tiesiskuma jautājumiem.

Plānots, ka JV vadīs domes Pilsētas attīstības komiteju un Satiksmes un transporta lietu komiteju, NA/LRA – Pilsētas īpašumu komiteju, JKP – Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteju. Savukārt Izglītības, kultūras un sporta komiteja, Finanšu un administrācijas lietu komiteja, Sociālo jautājumu komiteju un Vides un mājokļu komiteja tiks APP. To paredz trešdien parakstītais Sadarbības līgums un tā pielikums – Rīcības plāns Rīgai. Par to vairāk var lasīt šeit.