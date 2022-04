Staķa ienākumi pērn – 127 766 eiro; par 95 000 eiro nopirkts īpašums

Rīgas mēra Mārtiņa Staķa ienākumi pērn bijuši 127 766 eiro, kā arī deklarēti pieci darījumi, kuru vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, no tiem apjomīgākais ir nekustamā īpašuma pirkums par 95 000 eiro, liecina viņa Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Publiskojamo datu bāzē pieejamā valsts amatpersonas deklarācija par 2021. gadu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība viņam algā samaksājusi 43 960 eiro, Zemessardzes štābs – 619 eiro, AS "Infinity Coffe" dividendēs samaksājusi 13 878 eiro, kā cita veida ienākumi deklarēti 68 629 eiro, bet Aivars Misiņš kā ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības samaksājis 680 eiro. Staķa īpašumā ir SIA "Innocent" kapitāldaļas 2800 eiro vērtībā, "Infinity Coffee" kapitāldaļas 1,77 miljonu eiro vērtībā un SIA "Amikus konsultācijas" kapitāla daļas 2845 eiro vērtībā.

Deklarācija liecina, ka Staķis pērn aizdevis 19 000 eiro un 10 000 eiro, nopircis nekustamo īpašumu, saņēmis 90 698 eiro dividendes un pārdevis akciju portfeli, par to kā ienākumus deklarējot 68 629 eiro.

Viņa īpašumā pērnā gada nogalē bijuši divi dzīvokļi Rīgā, bet kā kopīpašums deklarēta zeme Tumes pagastā. Viņa lietošanā joprojām 2013. gadā ražots motocikls "Piaggio Vespa GTS300". Aizpērn Staķim piederējis tikai viens dzīvoklis Rīgā, bet kopīpašumā bijusi zeme Tumes pagastā.

Rīgas mēram pērn nav bijuši parādi, bet kā aizdevumi deklarēti 19 000 eiro un 10 000 eiro.

Staķis arī deklarējis kapitāldaļas 2,1 miljona eiro kopvērtībā kā informāciju par gūto labumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē no citai personai piederošām vai citas personas pārvaldīšanā esošām kapitāla daļām.

Skaidrā naudā politiķis uzkrājis 10 000 eiro, bet AS "Swedbank" uzkrāti 31 629 eiro, "Revolut Ltd" uzkrājums bijis 3000 eiro, bet AS "BluOr Bank" – 1064 eiro.

Pērn Staķis darbojies arī Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē, bijis kustības "Par!", "SCAE Latvia", kā arī Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības "Metropole" valdēs.

2020. gada valsts amatpersonas deklarācijā Staķis bija norādījis, ka Aizsardzības ministrija viņam par parlamentārā sekretāra darbu algā samaksājusi 31 949 eiro – šo amatu viņš atstāja, kad kandidēja Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, bet par darbu Rīgas domē viņam samaksāti 10 475 eiro. Zemessardze Staķim aizpērn samaksājusi 99 eiro vērtībā, bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – 166 eiro. Tāpat Staķis aizpērn saņēma 164 636 eiro dividendes no "Infinity Coffee".