Staķis aicina sabiedrību saglabāt mieru un netraucēt pieminekļa nojaukšanu Pārdaugavā

Rīgas mērs Mārtiņš Staķis uzsver, ka policija un pašvaldība aicina šajā laikā saglabāt mieru, nepulcēties Uzvaras parkā, kā arī neiesaistīties nevajadzīgā viedokļu konfrontācijā un nepakļauties potenciālām provokācijām, skubinot ļaut procesam noritēt iespējami netraucētam, ar padomnieka Alekša Zoldnera starpniecību portālam "Delfi" norādīja Rīgas mērs.

Pēc Staķa paustā, Pārdaugavā esošā pieminekļa kompleksa demontāžas process pašlaik norit atbilstoši plānam.

Viņš arī izsaka pateicību Valsts policijai, Rīgas pašvaldības policijai un drošības struktūrām, kas nodrošina mieru un kārtību Rīgā laikā, kad Rīgas pašvaldības nolīgtais būvnieks veic padomju memoriāla demontāžu Uzvaras parkā.

Objekts ir norobežots, un pašlaik būvnieks veic inženierkomunikāciju pārkārtošanas darbus. Jau pabeigta skulptūru demontāža.

Objektā tagad notiek arī tehnisko telpu demontāža un ūdens atsūknēšana no baseina. Ir rasts risinājums arī baseinā dzīvojošo zivju jautājumā, jo eksperti noraidīja iespēju zivis no slēgtas ūdenstilpnes ielaist Mārupītē, kas varētu radīt apdraudējumu Mārupītes zivju populācijai, izplatot jaunas slimības. Tādēļ zivis no baseina paredzēts nodot Rīgas Zoodārzam.





Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

"Vēlos uzsvērt, ka pieminekļa Uzvaras parkā demontāžas process bija kopīgs, sabiedriski izdiskutēts un demokrātiskā procesā pieņemts parlamenta, valdības un Rīgas pašvaldības lēmums. Tāpēc šo lēmumu lūdzu respektēt arī tos, kuri tam nepiekrīt," izsakās Staķis.

Šis un virkne citu objektu, par kuriem lēmusi Saeima, simbolizē padomju totalitāro ideoloģiju, tāpēc tie vairs nevarot atrasties publiskajā vidē laikā, kad padomju varas mantiniece Krievija pastrādā noziegumus pret cilvēci Ukrainā.

Vienlaikus gan Rīga, gan citas pašvaldības respektē un turpinās respektēt piemiņas plāksnes un pieminekļus karavīru apbedījumu vietās – uz apbedījumiem Saeimas likumprojekts neattiecas, saka mērs.

Darbu veicēji un kārtības uzturētāji turpinās strādāt objektā un ap to. Savukārt Rīgas pašvaldība apliecina, ka iekļausies Saeimas noteiktajos termiņos.

Kā ziņots, otrdien, 23. augustā, sāktie Uzvaras parkā esošā pieminekļa demontāžas darbi strauji nesuši redzamu rezultātu – jau tās pašas dienas pēcpusdienā būvniekiem bija izdevies demontēt visus trīs karavīrus, kas atradās atsevišķā skulptūru ansamblī.

Šorīt īsi pēc pulksten 9 pieminekļa kompleksā būvnieki nogāzuši arī sievietes tēla statuju, novēroja aģentūra LETA.

Kopējās demontāžas izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli ir 2 131 899 eiro. No šīs summas aptuveni 18% aizies teritorijas labiekārtošanai, 45% – baseina nojaukšanai un aizbēršanai, 24% – postamentu, tehnisko telpu un pamatu demontāžai un 7% – obeliska un skulptūru demontāžai. Būvlaukuma iekārtošanai un uzturēšanai būs nepieciešami 3% līdzekļu un vēl 3% –inženierkomunikāciju aizsardzībai un pārkārtošanai.