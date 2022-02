Staķis neapmierināts ar valdības pilsētai atņemtajiem nodokļu ieņēmumiem

Valdībai samazinot pašvaldību budžetos nonākošo iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu, Rīgas budžets ir zaudējis 139 miljonus eiro, intervijā TV3 atzīmēja Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP), kura pārstāvētā partija darbojas arī valdības valdošajā koalīcijā.

Pēc Staķa vārdiem, Rīgas pašvaldība būtu varējusi izdarīt daudz vairāk, tostarp bedraino Rīgas ielu sakārtošanā, ja pilsēta nebūtu zaudējusi šos līdzekļus.

Staķis uzskata, ka ar investīciju projektu piesaisti Rīgai viņa vadībā sekmējoties diezgan labi - ekonomiskā attīstība pilsētā esot un būšot.

Rīgas ielu uzturēšanai līdzekļu joprojām trūkstot - šim mērķim katru gadu vajagot ap 40 miljonus eiro, iepriekšējā domes vadība devusi līdz 20 miljonus eiro, šogad paredzēti 24 miljoni eiro, bet vajag vēl.

Politiķa vērtējumā, vienīgais pareizais ceļš ir pamatīga ielu rekonstrukciju, nevis bedrīšu lāpīšana, taču klimatiskie apstākļi neļauj to veikt agrāk par maiju.

Staķis joprojām aizstāvēja vairākās centra ielās izvietotos stabiņus, kas esot lēts un labs risinājums. "Mēs tos liekam tur, kur jāmierina satiksme un jāglābj dzīvības," argumentēja domes priekšsēdētājs.

Tuvākajās nedēļas tikšot pabeigta "papīru sakārtošana" par Deglava tilta rekonstrukciju. Staķis atzina, ka pirms darbu nodošanas ekspluatācijā bija jāveic atsevišķi pielabojumi.

Savukārt runājot par Rīgā iecerēto "apkures reformu", kas paredz tuvāko gadu laikā rīdziniekus spiest pievienoties centralizētajai apkurei un atteikties, piemēram, no individuāliem gāzes katliem, Staķis pastāstīja, ka pilsēta no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ir saņēmusi visai plašus iebildumus, daļai no kuriem pilsētas vadība nepiekrīt, daļa tikšot ņemti vērā, bet kopumā būtiskas izmaiņas Rīgas lēmumos neesot sagaidāmas.