Staķis: Rīgai jāsaņem izglītības centram atbilstošs finansējums

Rīgas pašvaldība saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas solījumu četru gadu laikā novērst negodīgo attieksmi – Rīga ir izglītības centrs, tāpēc tai arī jāsaņem šim statusam atbilstošs finansējums, otrdien preses konferencē paziņoja Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.

"Tāpat veicam ļoti būtiskas reformas sistēmā, nododot ārpakalpojumā apsardzes un ēdināšanas pakalpojumus. Katrs šādā veidā ietaupītais cents paliks sistēmas iekšienē – mūsu bērnu izglītībai un mūsu pedagogu atalgojuma jautājuma risināšanai," skaidroja mērs.

Viņš arī uzsvēra, ka dome turpinās darbu, lai padarītu efektīvāku un ekonomiskāku Rīgas izglītības iestāžu darbu un lai varētu motivēt skolotājus.

Lai īstenotu kvalitatīvas izglītības ieguvi, pašvaldība turpinās nodrošināt vairākus atbalsta pasākumus gan pirmskolās un vispārizglītojošajās skolās, gan mākslas un mūzikas skolās, kā arī sporta skolās un interešu izglītības iestādēs.

Pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšanai galvaspilsētā šogad darbosies 148 pirmsskolas izglītības iestādes un 96 grupas pie skolām un interešu centriem. Rīgas pašvaldībai ir sadarbības līgumi ar 175 privātām izglītības iestādēm par pirmsskolas izglītības programmu apguvi.

Šogad palielināts pašvaldības līdzfinansējums un vienam bērnam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem tas ir 307,85 eiro, savukārt bērnam obligātās izglītības vecumā – 229,27 eiro mēnesī.

Rīgas pašvaldība līdzfinansē arī privātos bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus – aukles, kuras par vienu bērnu mēnesī saņem 181,09 eiro līdzfinansējumu.

Rīgas pašvaldības līdzfinansējumam privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un auklēm gadā kopskaitā tiek izmaksāti vairāk nekā 20 miljoni eiro.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu, racionāli izmantotu resursus, Rīgā turpināti izglītības iestāžu tīkla pilnveides pasākumi. Samazinoties skolēnu skaitam, likvidēta Rīgas 65. pamatskola, to pievienojot Rīgas Lietuviešu vidusskolai.

Tāpat, ņemot vērā analizētos datus un apstākļus par skolas darbu un nodrošināto izglītības kvalitāti kopumā, skolēnu skaita dinamiku vairāku gadu griezumā, izglītojamo mācību sasniegumus, likvidēta Rīgas 14. vidusskola, nododot vispārējās izglītības programmu pēctecības nodrošināšanu Rīgas Raiņa vidusskolai un Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolai.

Savukārt, likvidējot Rīgas 18. vidusskolu, vispārējās izglītības programmu pēctecību turpmāk nodrošinās Rīgas Raiņa vidusskola. Apvienojot skolas, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem tika piedāvāts darbs citās Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs, tādējādi risinot vakanču jautājumu skolās, turklāt pēc ēku atbrīvošanas tajās var nodrošināt citas pašvaldības funkcijas vai piedāvāt telpu iznomāšanu privātajam sektoram.

Vienlaikus šovasar tika atbalstīts lēmums par Iļģuciema vidusskolas, Daugavgrīvas vidusskolas, Rīgas 46. vidusskolas, Rīgas 63. vidusskolas, Rīgas 74. vidusskolas un Rīgas 85. vidusskolas pārdēvēšanu par pamatskolu, savukārt Rīgas 28. vidusskolai piešķirts Rīgas Sarkandaugavas pamatskolas nosaukums.

Lai nodrošinātu izglītības iestāžu digitalizāciju un kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu un apgūšanu mācību procesā iesaistītajiem, Rīgas pilsētas pašvaldība tehnoloģiju iegādei un darbības nodrošināšanai piešķīrusi 1,2 miljonus eiro. Savukārt mācību līdzekļu iegādei Rīgas pašvaldība atvēlējusi 636 650 eiro lielu finansējumu.

Rīgas pašvaldība nodrošina veselības apdrošināšanas polises. Šobrīd kopskaitā tās saņem 12 279 izglītības iestāžu darbinieki – pedagogi, pirmsskolas izglītības pedagoga palīgi, pedagoga palīgi, aukles, asistenti personām ar invaliditāti, sociālajie aprūpētāji, surdotulki un medicīnas personāls.

Apdrošināšanas polises saņem arī direktora vietnieki administratīvi saimnieciskajā darbā, saimniecības pārziņi, saimniecības vadītāji, sporta kompleksa vadītāji, sporta zāles un laukuma pārziņi, sporta instruktori, halles pārziņi, direktora palīgi, biroja administratori, klientu apkalpošanas speciālisti, lietveži, lietvedības pārziņi, sekretāri un personāla speciālisti.

Kopējā summa, kas atvēlēta veselības apdrošināšanas polisēm ir 2 619 847 eiro. Tās tiek piešķirtas pēc darba līgumā noteiktā pārbaudes laika.

Lai audzēkņiem, vecākiem, izglītības iestādēm un ēdinātājiem atslogotu mācību gada sākumu, kas saistīts ar dažādiem jauninājumiem un izaicinājumiem, 2022. gada septembrī izglītojamo ēdināšanu tāpat kā līdz šim apmaksās no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem, bet vecāku līdzmaksājums tiks piemērots no 1. oktobra. To administrēs ēdināšanas uzņēmumi, kas publiskā iepirkuma rezultātā ieguvuši tiesības sniegt ēdināšanas pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādēs.

Tikmēr 1. – 4. klašu skolēniem arī turpmāk ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiks segti no valsts un pašvaldības budžeta. Tāpat no pašvaldības līdzekļiem pilnā apmērā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām vai ģimenes ar trim un vairāk bērniem ir reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī bāreņiem, invalīdiem un bērniem, kuru aprūpes pienākumu vecāki nepilda.

Līdz ar 1. septembri durvis vērs Rīgas pašvaldības interešu izglītības centri, piedāvājot iepazīt un izvēlēties sev noderīgas un saistošas nodarbības, aicinot uz Atvērto durvju dienu pasākumiem "Nāc un piedalies!".

Kopumā septembrī gaidāmi 15 pasākumi interešu izglītības centros visā Rīgā, kur varēs apgūt dziedāšanu, zīmēšanu, programmēšanu, dejošanu, zīmēšanu, filcēšanu, kokapstrādi, lidmodelismu, orientēšanos, cīņas sportu un daudzas citas nodarbes visām gaumēm. Plašāka informācija par interešu izglītības Atvērto durvju dienām visa septembra garumā ir pieejama tīmekļvietnē.

Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Dainis Locis (NA/LRA) norāda, ka pašvaldība noslēgusi līgumus par 86 izglītības iestāžu remontdarbiem vai to labiekārtošanas darbiem.

Lai sasniegtu šo mērķi, tiek noteikti kritēriji, tie top arī sadarbībā ar Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Galvenie kritēriji ir bērnu skaits (pēc skolu optimizācijas), kāda veida remontdarbi tika veikti jau iepriekš, cik daudz un kas vēl nepieciešams, lai objekts būtu pilnībā pabeigts.

Tāpat ir skolas, kurās ilgstoši nav bijuši remontdarbi, kas arī ir viena no pašvaldības prioritātēm. Visi potenciālie objekti tiekot izvērtēti un iekļauti gan Rīgas pašvaldības rīcības plānā, gan investīciju plānā. "Vienmēr tiek izskatīti visi iespējamie papildu finansējuma avoti, tāpēc kā viens no kritērijiem ir arī iespēja piesaistīt Eiropas Savienības fondu vai valsts līdzfinansējumu," pauda Locis.

Rīgas 64. vidusskolā ir veikta ventilācijas sistēmu izbūve, apkures sistēmas nomaiņa, lokālas gaisa apstrādes iekārtas izbūve un siltummezglu pārbūve. Skolas ēkā ir uzstādīta arī datorizēta vadības sistēma, kas nodrošina gaisa kvalitātes vadību – katrā klasē izvietots gaisa kvalitātes CO2 sensors un ventilācija, tas ne vien nodrošinās svaiga gaisa pieplūdi, bet arī sniegs monitoringa iespējas, lai gala rezultātā klases tiek izvēdinātas pietiekamā līmenī.

Šādas ventilācijas sistēmas ir izbūvētas vairākās skolās ar mērķi uzlabot iekštelpu gaisa kvalitāti un sekmēt efektīvāku gaisa apmaiņas procesu. Nepietiekama ventilācija skolās tiek saistīta ar negatīvu ietekmi uz veselību, tostarp vispārēju nogurumu, paaugstinātu infekciju slimību risku un darbaspēju samazināšanos. Turklāt ventilācijas jautājumu vēl aktuālāku padara Covid-19.

Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāja vietniece Antoņina Ņenaševa (PP) skaidroja, ka šobrīd, kad tiek piedzīvotas pandēmijas, kara bēgļu un cenu krīze, ir īpaši svarīgi parūpēties par labu un drošu vidi ikvienam bērnam jau no 1,5 gada vecuma. "Tāpēc Rīgā turpinām ieguldīt izglītībā vairāk, netaupot uz mūsu bērnu rēķina. Desmitiem bērnudārzu pēc ilgiem gadiem tiek atjaunoti," skaidroja Ņenaševa.

Īpaši politiķe izcēla, ka šogad papildus iekštelpu remontiem izdevies ieguldīt trīs miljonus eiro ārtelpu labiekārtošanai. Savukārt visas paredzētās efektīvās pārmaiņas pirmsskolā – ēdināšanas un apsardzes pāreja uz ārpakalpojumu –, viņasprāt, palīdzēs vairāk līdzekļu novirzīt tieši pedagogu atbalstam.

Kopumā remontdarbi un teritoriju labiekārtošanas darbi šogad notiek 28 skolās un 58 pirmsskolas izglītības iestādēs par kopējo līgumu summu 19,9 miljoni eiro. No tiem 14,7 miljoni ir skolu un 5,2 miljoni eiro bērnudārzu remontdarbiem.

Ceturtā daļa no kopējā finansējuma tika novirzīti energoefektivitātes pasākumiem. Šie darbi, domes ieskatā, šobrīd ir īpaši svarīgi, ņemot vērā energoresursu cenu kāpumu un kopējos pašvaldības un valsts plānus enerģijas taupības jomā.

Šajā mācību gadā 276 Rīgas pašvaldības izglītības iestādes ir gatavas jauniem izaicinājumiem, pielāgojot resursus un vidi kvalitatīva un droša mācību procesa organizēšanai, paredzot mācības klātienē, kā arī piedāvājot iespēju bērniem un jauniešiem iesaistīties interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmās.