Staķis rosina katrā vēsturiskajā novadā atvērt centrus Ukrainas kara bēgļu uzņemšanai

Katrā vēsturiskajā centrā vajadzētu atvērt pa centram kara bēgļu no Ukrainas uzņemšanai, jo pienāks brīdis, kad Rīgas iespējas uzņemt cilvēkus būs izsmeltas, šodien atklājot Rīgas atbalsta centru Ukrainas iedzīvotājiem bijušajā Rīgas Tehniskās universitātes centrālajā ēkā atzina Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (PP).

Politiķis uzskata, ja pašvaldības nevar vienoties savā starpā, kurā pašvaldībā izveidot centru, tad to vajadzētu noteikt valdībai.

Rīgas domes priekšsēdētājs informēja, ka pagājušajās brīvdienās bēgļu centrā, kas izvietots Kongresu namā, strādājuši 147 cilvēki, lai Ukrainas iedzīvotājiem sniegtu primāro palīdzību.

Mērs atzina, ka visas tās mācības, kuras gūtas pirmā centra izveidē, ņemtas vērā, iekārtojot centru bijušajā RTU ēkā. Viņš atzinīgi novērtēja Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrības "BT1" darbinieku sniegto palīdzību centra iekārtošanā.

Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem vadītājs Pēteris Grūbe norādīja, ka centrs ir iekārtots tā, lai cilvēki vienā vietā varētu saņemt visu nepieciešamo palīdzību. Valsts robežsardzes darbinieki identificē cilvēka personību, tad ir iespēja reģistrēt personas informāciju par sevi, saņemt Latvijas mobilo telefonu operatoru SIM karti, e-talonu 20 braucieniem, bezmaksas dāvanu karti Rīgas Zooloģiskā dārza apmeklējumam.

Valsts ugunsdzēsības dienesta darbinieki palīdz atrast mājokli, var nokārtot vīzas un uzturēšanās atļaujas, noskaidrot darba iespējas, Nacionālais veselības dienesta speciālisti konsultē par iespējām pierakstīties pie ģimenes ārsta, saņemt medicīnas pakalpojumus un nepieciešamos medikamentus.

Tāpat centrā var pieteikties pabalstu saņemšanai un pārtikas paku saņemšanai.

Pašvaldības izglītības speciālisti palīdz pieteikt bērnus skolā vai bērnudārzā.

No pirmdienas Ukrainas iedzīvotāji centrā, kas iekārtots ēkas divos stāvos, vienviet var saņemt visus valsts un pašvaldības pakalpojumus.

Rīgas domes Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte atzina, ka ar vairākiem Ukrainas cilvēkiem sociālā dienesta speciālisti jau ir pazīstami sejā, zina viņu stāstus un nepieciešamo palīdzību. Centrā trijās maiņās strādā 24 Sociālā dienesta darbinieki, tāpat viņiem palīdz Rīgas Stradiņa universitātes topošie sociālā darba speciālisti.

Centrā ir iekārtota bērnu rotaļu istaba, var saņemt psiholoģisko palīdzību, ko sniedz organizācijas "Skalbes" speciālisti, pateicoties deputātu Ainara Baštika (GKR) un Laimas Geikinas (PP) iniciatīvai ir iekārtotas kapelas. Tāpat savu palīdzību sniedz arī kustība "Gribu palīdzēt bēgļiem". Ēkā ir ierīkota arī ēdamzāle, kur cilvēki var paēst siltu ēdienu.

Bēgļu atbalsta centrā, kas atrodas Kongresu namā, joprojām ir iespēja saņemt nepieciešamo informāciju.

Laikā no 7. marta līdz 18. martam centrā reģistrētas kopā 6253 personas, izsniegtas Latvijas mobilo sakaru operatoru 4421 SIM kartes un 4874 e-taloni. Sociālā dienesta darbinieki centrā divu nedēļu laikā pieņēmuši 958 iesniegumus krīzes izziņām Eiropas Savienības pārtikas paku saņemšanai, 1013 iesniegumus krīzes pabalstam, 995 iesniegumus garantētā minimālā ienākuma pabalstam. Līdz šim no Ukrainas iedzīvotājiem ir saņemti 1164 pieteikumi uzņemt bērnus kādā no izglītības iestādēm Rīgā - no tiem 810 pieteikumi bērnu uzņemšanai skolā, bet 354 ir pieteikumi uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.

Kā vēstīts, saskaņā ar Iekšlietu ministrijas datiem līdz 20. martam Latvijas pašvaldību civilajās aizsardzības komisijās ir vērsušies 9333 bēgļi no Ukrainas.

Visā Latvijā pašvaldības organizē kara bēgļu uzņemšanu no Ukrainas, kurā 24. februārī iebruka Krievijas karaspēks, sākot apšaudīt ne tikai militāros, bet arī civilos objektus un izraisot bēgļu straumes.