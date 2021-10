Stankevičs pēc Covid-19 nesenas pārslimošanas: vakcīna pasargāja no smagas saslimšanas

Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, kurš šā gada pavasarī saņēma Covid-19 vakcīnu un no maija beigām skaitījies pilnībā vakcinēts, septembra beigās šo slimību pārslimojis, portāls "Delfi" uzzināja Katoļu baznīcas informācijas aģentūrā.

"Vakcinācija tomēr pilnā mērā nepasargā no saslimšanas – to esmu pats izbaudījis uz savas ādas. Lai arī esmu pilnībā vakcinējies, tomēr esmu pēc tam izslimojis, toties vieglā formā. Tātad, vismaz manā gadījumā, vakcīna ir pasargājusi no smagas saslimšanas," norādījis Stankevičs, aicinot atbildīgi izturēties pret savu un līdzcilvēku veselību.

Konkrētu vakcīnu, ar kādu potēts arhibīskaps, baznīcā minēt nevēlējās, norādot, ka tas varot tiešā vai netiešā veidā izraisīt reklāmu vai antireklāmu.

Jau ziņots, ka septembra beigās ar Covid-19 saslima eksprezidents Valdis Zatlers, ziņoja žurnāls "Ir".

Žurnāls atgādināja, ka eksprezidents šā gada pavasarī līdz ar citiem valsts līderiem kļuva par vakcinācijas vēstnesi, publiski sapotējoties ar "Astra Zeneca" vakcīnu.

"Sanāk atkal būt vēstnesim. Šī inficēšanās ir nepārprotams signāls, ka pēc pieciem mēnešiem imunitāte vecākiem cilvēkiem krīt un nedrīkst vilkt garumā ar trešo poti. Es šajā gadījumā trešo devu esmu saņēmis no dabas jeb paša vīrusa, lai stiprinātu savu imunitāti," žurnālam "Ir" sacījis Zatlers.

Otro "Astra Zeneca" vakcīnas devu Zatlers bija saņēmis 7. maijā.

"Mēs jau iepriekš zinājām, ka imunitāte turēsies kādu laiku un 65 gadu vecums ir tā robeža, pēc kuras nepieciešama atkārtota pote," citēts Zatlers, mudinot valdību un pašus vakcinētos iedzīvotājus nevilcināties ar lēmumu.

"Delfi" jau rakstīja, ka aizvadītajā diennaktī veikti 19 929 Covid-19 testi, reģistrēti 1752 jauni saslimšanas gadījumi.

Tāpat saņemti ziņojumi par desmit Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, bet saslimstības kumulatīvais rādītājs sasniedzis visu laiku augstāko līmeni, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtā informācija.